IND vs AUS 3rd ODI: तीसरे वनडे के दौरान MS Dhoni स्टेडियम में रहेंगे मौजूद, विराट और रोहित से भी करेंगे मुलाकात

IND vs AUS 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला बुधवार को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम (Chepauk Stadium) में खेला जाए. मैच के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के स्टेडियम में मौजूद रहने की उम्मीद है. धोनी अभी चेन्नई में ही हैं और आईपीएल 2023 की तैयारियों में जुटे हुए हैं. वह चेन्नई में ही अभ्यास कर रहे हैं.

दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है और ऐसे में अब दोनों टीमें आखिरी मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. भारतीय टीम न सिर्फ सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी बल्कि आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर वन की कुर्सी भी हासिल करना चाहेगी.

रोहित और विराट से मिलेंगे धोनी

तीसरे वनडे के दौरान धोनी चेपॉक स्टेडियम में उपस्थित रह सकते हैं. मैच के शुरू होने से पहले वह कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली से भी मुलाकात कर सकते हैं. इनसाइडस्पोटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मैच वाले दिन धोनी टीम इंडिया को गाइड कर भी कर सकते हैं. धोनी टीम के खिलाड़ियों को दबाव की स्थिति से निपटने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं.

धोनी ने किया नवनिर्मित पवेलियन स्टैंड का उद्घाटन

धोनी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को ही प्रतिष्ठित एमए चिदंबरम स्टेडियम में नवनिर्मित पवेलियन स्टैंड का उद्घाटन किया है. नए स्टैंड का नाम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के नाम पर रखा गया है. पवेलियन स्टैंड का उद्घाटन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले तीसरे वनडे तथा आईपीएल 2023 सीजन से पहले किया गया.

पुनर्निर्मित स्टेडियम में एमए चिदंबरम स्टेडियम के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय होगा। स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रसिद्ध 1986 के टाई टेस्ट सहित आयोजन स्थल पर खेले जाने वाले प्रतिष्ठित मैचों को भी रेखांकित किया गया है. दो नए स्टैंडों के जुड़ने से स्टेडियम की क्षमता करीब 38,000 तकी पहुंचने की उम्मीद है.