भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को क्रिकेट के खेल में सबसे सफल और चालाक कप्तानों में से एक माना जाता है. मंगलवार को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मैच के दौरान कप्तान धोनी ने एक ऐसी चाल चली जिसने क्रिकेट जगत को दो हिस्सों में बांट दिया. जहां एक तरफ फैंस उनकी कप्तानी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई पूर्व क्रिकेटर धोनी की इस हरकत की आलोचना कर रहे हैं.

मामला चेन्नई और गुजरात के बीच खेले गए क्वालिफायर मैच का है जब 16वें ओवर से पहले अंपायर अनिल चौधरी ने मतीशा पाथिराना (Matheesha Pathirana) को गेंदबाजी करने से रोक दिया क्योंकि क्योंकि वह चार मिनट के लिए मैदान से बाहर थे.

जिसके बाद धोनी ने लगभग चार मिनट के लिए खेल को रोक दिया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पथिराना ही 16वां ओवर डालें.