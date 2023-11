Gautam Gambhir बोले- MS धोनी हैं बैटिंग में मेरे फेवरेट पार्टनर, बोले- लोग सोचते हैं...

नई दिल्ली. क्रिकेट में अपनी खरी-खरी राय रखने वाले गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को फैन अकसर एमएस धोनी (MS Dhoni) का विरोधी समझ लेते हैं. लेकिन इस बार गंभीर के बयान से फैन्स को हैरानी हो सकती है. गंभीर ने कहा कि उन्हें धोनी के साथ बैटिंग करने में सबसे ज्यादा मजा आता था और वह बैटिंग में उनके फेवरेट पार्टनर हैं. इस बाएं हाथ के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज ने कहा कि उन्होंने सीमित ओवर क्रिकेट में धोनी के साथ कई बार बड़ी पार्टनरशिप्स की हैं.

गंभीर ने कहा कि लोग सोचते होंगे कि मेरे पसंदीदा बैटिंग पार्टनर वीरेंदर सहवाग (Virender Sehwag) या सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) होंगे क्योंकि वे भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे लेकिन ऐसा नहीं हैं. गंभीर ने कहा कि मैंने हमेशा धोनी के साथ बैटिंग का लुत्फ लिया खासतौर से सफेद बॉल के फॉर्मेट में.

