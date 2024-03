Anant Ambani's pre wedding में दिखा एमएस धोनी और साक्षी का खूबसूरत लुक, कपल ने ब्लैक ड्रेस में लूटी महफिल

जामनगर (गुजरात): पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और उनकी पत्नी साक्षी को ब्लैक ड्रेस में देखकर फैंस हिल गए. धोनी और साक्षी प्री-वेडिंग (Anant Ambani’s pre wedding) सेलिब्रेशन के पहले दिन गुजरात के जामनगर पहुंचे हुए हैं. प्री-वेडिंग प्रोग्राम मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी इस साल जुलाई में एनकोर हेल्थकेयर के सीईओ वीरेन मर्चेंट और शैला मर्चेंट की छोटी बेटी राधिका मर्चेंट ((Anant Radhika Pre-Wedding) से विवाह के बंधन में बंधेंगे.

प्री-वेडिंग फंक्शन में दुनिया भर से मशहूर हस्तियां जामनगर पहुंच रहे हैं. इन मशहूर हस्तियों में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने भी अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की. अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी के पहले दिन धोनी और साक्षी ब्लैक आउट फिट में दिखाई दिए. धोनी सफेद शर्ट और ब्लैक ग्लेजिंग ब्लेजर में जमकर महफिल लुट रहे थे. इस दौरान उनकी पत्नी साक्षी भी ब्लैक ड्रेस खूबसूरत लग रही थीं.

आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के तीन बच्चों में सबसे छोटे अनंत अंबानी की अब शादी होने जा रही है. दोनों की शादी इस साल जुलाई में होनी है और उसके लिए प्री-वेडिंग का आयोजन किया गया है. अनंत अंबानी एनकोर हेल्थकेयर के सीईओ वीरेन मर्चेंट और शैला मर्चेंट की छोटी बेटी राधिका मर्चेंट से विवाह के बंधन में बंधेंगे.

