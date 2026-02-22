  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Ms Dhoni Will Play For Chennai Super Kings In Ipl 2026 Confirms Ceo Kasi Viswanathan But

IPL 2026: महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आई दो बड़ी खबरें, CSK के लिए खेलेंगे लेकिन...

महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल 2026 में खेलने की पुष्टि हो गई है. इस बात पर मुहर खुद टीम के सीईओ ने लगा दी है. हालांकि इसके साथ ही एक खबर और भी सामने आ रही है.

Published date india.com Published: February 22, 2026 9:33 PM IST
email india.com By Bharat Malhotra email india.com | Edited by Bharat Malhotra email india.com
IPL 2026: महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आई दो बड़ी खबरें, CSK के लिए खेलेंगे लेकिन...

अहमदाबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सत्र की तैयारियों के बीच एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या दिग्गज पूर्व कप्तान इस साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सभी मैचों में खेलते नजर आएंगे?

फ्रेंचाइजी के एक शीर्ष सूत्र ने इसकी पुष्टि की कि 45 वर्ष के होने जा रहे धोनी आगामी आईपीएल सत्र के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ उपलब्ध रहेंगे. टीम के सीईओ काशी विश्वनाथन ने भी इस बात पर मुहर लगाई है. उन्होंने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहा, ‘वह खेलेंगे, वह खेलेंगे.’ धोनी साल 2008 से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ हैं. और टीम के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना है. चेन्नई सुपर किंग्स जब 2016-17 में दो साल के लिए बैन हुई थी तब वह राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के साथ थे.

हालांकि धोनी का सभी मैचों में खेल पाना मुश्किल नजर आ रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के मिनी-ऑक्शन से पहले संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल किया है. और ऐसे में इस बात की संभावना कम ही है कि 44 साल का यह पूर्व कप्तान सभी मुकाबलों में खेले.

समाचार एजेंसी पीटीआई को सीएसके के एक वरिष्ठ सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर बताया, ‘हम यह पुष्टि कर सकते हैं कि वह चेन्नई आ रहे हैं और उन्होंने सीजन के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है.’ सूत्र ने कहा, ‘वह सभी मैच खेलेंगे या नहीं, यह हम फिलहाल नहीं कह सकते.’

आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का एक नियम है. इसके तहत टीमें 12 खिलाड़ियों को मौका दे सकती हैं. और इसके आने के बाद बीते दो सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए धोनी की भूमिका बल्लेबाज के तौर पर सीमित रही है. धोनी अब टीम के लिए निचले क्रम में ही खेलते हैं. हालात के हिसाब से उन्हें बहुत ही कम गेंद खेलने के लिए भेजा जा रहा है. वे छोटी मगर तेज और प्रभावी पारियां खेलने का काम करते रहे हैं.

इस सत्र में सीएसके के पास तीन विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं. जिन मुकाबलों में धोनी नहीं खेलेंगे, उनमें सैमसन के विकेट के पीछे मोर्चा संभालने की संभावना है. टीम में उर्विल पटेल भी शामिल हैं, जबकि 14.20 करोड़ रुपये में शामिल किए गए युवा कार्तिक शर्मा को शिवम दुबे के साथ फिनिशर की भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

धोनी पिछले कुछ वर्षों से घुटने और पीठ की समस्या से जूझते रहे हैं. आईपीएल में मैचों के बीच कम अंतराल और विकेटकीपिंग की शारीरिक मांग उनके करियर के इस चरण में अतिरिक्त दबाव डाल सकती है.

About the Author

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

भारत मल्होत्रा के पास डिजिटल मीडिया का 17 साल का अनुभव है. आईपीएल 2008 से करियर की विधिवत शुरुआत हुई. तब से कुछ ब्रेक के साथ आईपीएल और क्रिकेट ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.