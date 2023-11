WATCH: रिंकू सिंह की मैचफिनिशिंग पारी के पीछे महेंद्र सिंह धोनी की सलाह; भारतीय बल्लेबाज ने किया खुलासा

ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने दो विकेट से जीत हासिल की. कप्तान सूर्यकुमार और ईशान किशन (Ishan Kishan) की अर्धशतकीय पारियों ने भारत की जीत की नींव जरूर रखी लेकिन रिंकू सिंह (Rinku Singh) की 22 रन की पारी ने मैचफिनिश किया.

209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रिंकू सिंह ने 14 गेंदो पर 22 रनों की पारी खेली. भारतीय पारी के 20वें ओवर में जहां एक के बाद एक भारत ने तीन विकेट खो दिए, रिंकू ने एक छोर संभाले रखा और सीन एबॉट की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का लगाकर मैच खत्म किया. हालांकि नो बॉल होने की वजह से ये छह रन रिंकू के खाते में नहीं लेकिन अतिरिक्त रन की मदद से भारत ने मैच जीता.

मैच के बाद अपनी पारी के बारे में बात करते हुए रिंकू ने पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की सलाह को याद किया जिसने उन्हें मैचफिनिश करने में मदद की. बीसीसीआई के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए वीडियो में रिंकू ने कहा, “काफी अच्छा है कि हम मैच जीते, जब मैं बैटिंग करने गया तो मेरे लिए परफेक्ट हालात थे जहां मैं पहले बैटिंग कर चुका हूं. काफी अच्छा फील कर रहा था, सूर्या भाई के साथ बैटिंग करके.”

