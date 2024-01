WATCH: एमएस धोनी का नया अंदाज, हुक्का पीते नजर आए माही, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग

नई दिल्ली: अपनी कप्तानी में भारत को तीन बार आईसीसी खिताब जिताने वाले एकमात्र कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni’s Viral Video) इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में आखिरी बार नजर आने वाले हैं. भारत ही नहीं पूरे विश्व में धोनी की फैनफॉलोइंग काफी है. माही वैसे तो सोशल मीडिया और लाइमलाइट की जिंदगी से काफी दूर रहते हैं, लेकिन कभी-कभी अगर उनका कोई फोटो या वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाए तो वह आग की तरह फैलने लगती है. हाल में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला. दरअसल, सोशल मीडिया पर धोनी से जुड़ा एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में माही हुक्का (Smoking Hookah) पी रहे हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के कप्तान धोनी का यह वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैलने लगी है. इस देखने के बाद फैंस अब माही से सवाल भी दाग रहे हैं. वायरल वीडियो में धोनी को उनके लंबे बालों वाले लुक के साथ सूट में देखा जा सकता है.

इसमें दावा किया जा रहा है कि माही ने पहले तो हुक्का मुंह में लगाया और उसमें से उन्होंने बाहर की ओर धुआं खींचा. इंटरनेट पर यह वीडियो अब आग की तरह फैलने लगी है. इसके बाद कुछ फैंस ने धोनी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

साल 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद 42 साल के धोनी अभी भी फिटनेस के मामले में कई खिलाड़ियों से आगे हैं. आईपीएल 2023 में घुटने की चोट के बावजूद धोनी ने सीएसके को पांचवीं बार चैंपियन बनाया. धोनी अब लीग के 17वें सीजन में भी दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग में नजर आने वाले हैं.

Herbal shisha hay! It’s good for health and contains no tobacco 👍🏼

Stop trolling MS Dhoni! He’s a legend. Rival fans should stay away from Mahi ❌ pic.twitter.com/F1SjaEY7ya

— Farid Khan (@_FaridKhan) January 6, 2024