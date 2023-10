अहमदाबाद. वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में भारत ने पाकिस्तान (IND VS PAK) के खिलाफ सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया को फैंस का जबदस्त सपोर्ट मिला. वहीं इस मैच के दौरान पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान क्रिकेट फैंस के निशाने पर आ गए और फैंस ने उन्हें खूब चिढ़ाया.

मोहम्मद रिजवान (Muhammad Rizwan) जब बल्लेबाजी के बाद वापस लौट रहे थे तो भारतीय फैंस ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की. फैंस ने इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए. मोहम्मद रिजवान ने हालांकि इस पर रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप ड्रेसिंग रुम में चले गए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

What are they chanting at Mohammad Rizwan? Where’s @IrfanPathan and his Grace now? Will he tweet about it? Is this acceptable? 👎👎👎 #CWC23 #INDvPAKpic.twitter.com/59XiWfR4C4

— Farid Khan (@_FaridKhan) October 14, 2023