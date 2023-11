वनडे में 100 विकेट लेने वाले चौथे अफगानिस्तान गेंदबाज बने मुजीब उर रहमान, देखें आंकड़े

अफगानिस्तान के युवा स्पिनर मुजीब उर रहमान (Mujeeb Ur Rahman) ने वनडे क्रिकेट में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं. उन्होंने लखनऊ में 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के 34वें मैच में नीदरलैंड के खिलाफ अपने पहले विकेट के साथ बड़ी उपलब्धि हासिल की. मुजीब यह उपलब्धि हासिल करने वाले अफगानिस्तान के चौथे गेंदबाज बने. साथ ही मुजीब सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से दूसरे अफगान गेंदबाज बन गए हैं.

2017 में वनडे डेब्यू करने वाले मुजीब ने 73 मैचों में अपने वनडे विकेटों का शतक पूरा किया और दौलत जादरान की बराबरी की. अफगानिस्तान के खिलाड़ियों में राशिद खान (Rashid Khan) के नाम सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड है जिन्होंने 44 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी.

राशिद (178), जादरान (115) और मुजीब के अलावा, मोहम्मद नबी (157) अफगानिस्तान के लिए 100 से अधिक वनडे विकेट लेने वाले एकमात्र अन्य गेंदबाज हैं.

मुजीब के 100 वनडे विकेटों में से 86 विकेट 50 न्यूट्रल वनडे मैचों में 4 से ज्यादा की शानदार इकोनॉमी से आए हैं. 22 वर्षीय खिलाड़ी ने 23 विदेशी वनडे मैचों में 4.49 की इकॉनामी रेट से 14 विकेट लिए हैं. मुजीब के नाम वनडे में तीन चार-विकेट हॉल और एक पांच विकेट हॉल है.

16 साल और 325 दिन की उम्र में, वो वनडे में पांच विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे जब उन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की थी.

