शादी से लौटते ही मुकेश कुमार ने दिखाया कमाल, बोल्ड होने के बाद हैरान रह गए जॉश फिलिप

बेंगलुरू. भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम पांचवें टी-20 मैच में बेंगलुरू में आमने-सामने है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 161 रन का लक्ष्य रखा है. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को तीसरे ही ओवर में मुकेश कुमार ने जोरदार झटका दिया और ओपनर जोश फिलिप को अपना शिकार बनाया. इसके बाद उन्होंने मैथ्‍यू शॉर्ट और बेन ड्वारश्विस को भी चलता किया. मुकेश कुमार सीरीज के बीच में शादी करने लौटे थे और फिर वापस आकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

ऑस्ट्रेलिया के पारी के तीसरे ओवर में मुकेश कुमार ने जोश फिलिप को अपना शिकार बनाया. मुकेश ने फ‍िलिपे को चौ‍थे स्‍टंप पर गुड लेंथ पर गेंद फेंकी, फिलिप उस गेंद को पंच करने गए लेकिन गेंद इन साइड ऐज लेकर स्‍टंप्‍स पर सीधा जाकर लगी. आउट होने के बाद बल्लेबाज जॉश फिलिप हैरान नजर आए.

Inside edge on to the stumps!

Josh Philippe departs as Mukesh Kumar strikes ⚡️

Follow the Match ▶️ https://t.co/CZtLulpqqM#TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/XvQCj2TzZh

— BCCI (@BCCI) December 3, 2023