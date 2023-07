IND vs WI 1st ODI XI: मुकेश कुमार ने वनडे में किया डेब्यू; उमरान मलिक की वापसी, संजू सैमसन फिर प्लेइंग 11 से बाहर

Mukesh Kumar Makes his ODI Debut: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी के गुरुवार को बारबाडोस में खेला जा रहा है. भारत ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय तेज गेंदबाद मुकेश कुमार ने इस मुकाबले से अपने वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया है. मुकेश को स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने वनडे डेब्यू कैप नंबर 251 सौंपी. बिहार के मुकेश ने इससे पहले, पोर्ट ऑफ़ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही दूसरे टेस्ट से टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था.

पहले वनडे की बात करें तो जहां मुकेश को डेब्यू करने का मौका मिला है तो वहीं उमरान मलिक की भी प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. उनके अलावा विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को एक बार फिर से प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया है. संजू की जगह ईशान किशन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि वे चार तेज़ गेंदबाज़ और दो स्पिनरों के साथ खेल रहे हैं. चार तेज़ गेंदबाज़ों में हार्दिक पंड्या शामिल हैं. उमरान मलिक की भी वापसी हुई है. भारत ने उमरान मलिक और कुलदीप यादव को एकादश में शामिल किया है. भारत को श्रृंखला की शुरुआत से पहले ही झटका लगा जब दौरे पर उसके तेज गेंदबाजी आक्रमकण की अगुआई कर रहे मोहम्मद सिराज को टखने में सूजन के कारण एहतियात के तौर पर स्वेदश भेजने का फैसला किया गया.