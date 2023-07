'मां ये तुम्हारी पूजा का फल है'... टेस्ट में डेब्यू करने के बाद मुकेश कुमार का इमोशनल वीडियो वायरल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे और आखिरी मुकाबले में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार(Mukesh Kumar) को डेब्यू करने का मौका मिला. 29 साल के मुकेश भारतीय टेस्ट टीम के 308वें खिलाड़ी बने हैं. त्रिनिदाद में शुरू हुए दूसरे टेस्ट से पहले उन्हें टेस्ट कैप सौंपी गई. भारत और वेस्टइंडीज के बीच बीच यह ऐतिहासिक 100वां टेस्ट मैच भी है. मुकेश को तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया.

टेस्ट डेब्यू करने के बाद मुकेश ने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया. इस दौरान वह काफी भावुक हो गए और उनका गला भी भर आया. बीसीसीआई ने मुकेश के इमोशनल वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

मुकेश को रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट कैप सौंपी. मुकेश कुमार ने 20 जुलाई की शाम को अपनी मां को फोन किया. उनकी मां ने लगातार उनका सपॉर्ट किया. 2019 में मुकेश के पिता का निधन हो गया लेकिन मां ने बेटे के सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बंगाल की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले मुकेश ने जब अपनी मां से बात की तो इसका वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया.

मुकेश ने बीसीसीआई की ओर से साझा किए गए वीडियो में कहा, ” मेरी मां ने मुझे हमेशा खुश रहने के लिए कहा. उनसे कहा कि उसका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है. वह बस यह चाहती हैं कि मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूं और बेहतर प्रदर्शन करता रहूं. यह लम्हा मेरे लिए बहुत अहम है. मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं. मैंने सुबह अपना डेब्यू किया और शाम को मैं मां से बात कर रहा हूं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं.”

‘मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है’

मुकेश ने अपनी मां से कहा, ” मां, इतने साल से तुम जो मेरे लिए पूजा-पाठ कर रही हो उसका फल मिल गया है. आज देश के लिए खेलने का मौका मिल गया.’ इस पर मां कहती हैं, ‘बहुत खुश रहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है.’ मुकेश के पिता काशी नाथ चाहते थे कि उनका बेटा सरकारी अधिकारी बने. वह हमेशा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे. मुकेश पहले सरकारी भर्ती परीक्षाएं दे चुके हैं लेकिन उनकी मां ने खेल के लिए उनके प्यार को समझा.”