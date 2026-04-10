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Mukul Choudhary Revealed That He Practicing To Hit 100 To 150 Sixes Every Day

ऐसे ही गगनचुंबी छक्के नहीं लगाते हैं Mukul Choudhary, हर दिन करते हैं ये खास काम

मुकुल चौधरी ने राज खोला है कि वो कैसे इतने लंबे-लंबे छक्के आसानी से लगा लेते हैं. केकेआर के खिलाफ जबरदस्त पारी के बाद वो चर्चा में आए हैं.

Photo Credit: BCCI/IPL

Mukul Choudhary Sixes: लखनऊ सुपर जायंट्स के धाकड़ खिलाड़ी मुकुल चौधरी सुर्खियों में छाए हुए हैं. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को जबरदस्त अंदाज में जीत दिला दी. उनकी शानदार पारी को देखकर ही फैन्स गदगद हो गए हैं. मुकुल चौधरी ने मैच में 27 गेंदों पर नाबाद 54 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 बेहतरीन छक्के शामिल थे. मुकुल के लगाए छक्कों और मैच को फिनिश करने की उनकी क्षमता ने लोगों को पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी की याद दिला दी.

छक्के मारने का अभ्यास

एमएस धोनी को ही अपना आदर्श मानने वाले मुकुल चौधरी ने उनका लोकप्रिय हेलीकॉप्टर शॉट भी लगाया. मैच के बाद अपने छक्के लगाने की क्षमता मुकुल चौधरी ने कहा, “मेरा शरीर थोड़ा ताकतवर है, और यह मुझमें नैचुरली आ गया है. मैं हर दिन 100-150 छक्के मारने का अभ्यास करता हूं, इसलिए अगर आप ऐसा करते रहें तो बैट की गति बढ़ती है. मैं पिछले पांच-छह महीनों से बहुत अभ्यास कर रहा हूं, इसलिए यह मेरे गेम में आ गया है.”

पसंदीदा है हेलीकॉप्टर शॉट

हेलीकॉप्टर शॉट पर मुकुल ने कहा, “मैंने बचपन से ही उस शॉट का अभ्यास किया है. मुझे हमेशा वह पसंद था, और जिस तरह से धोनी पारी खत्म करते थे. वह यॉर्कर पर भी छक्का मारते थे. अगर आप उस तरह की गेंद पर भी छक्का मारते हैं, तो गेंदबाज कुछ अलग करने के बारे में सोचता है.”

कोच लैंगर हुए खुश

चौधरी की पारी से एलएसजी के कोच जस्टिन लैंगर काफी खुश नजर आए. लैंगर ने कहा, “उन्हें विश्वास है कि चौधरी और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं. वह बहुत युवा है, और उनकी आंखों में वह चमक है. वह भूखा है. जब आप पहली बार आते हैं, तो आप बहुत मेहनत करते हैं, और उसकी जिंदगी और उसके करियर का एक बहुत बड़ा पल साबित होगा.” लैंगर ने कुछ समय पूर्व कहा था कि वह चौधरी को चार महीने में भारत का सबसे डरावना नंबर 6 या नंबर 7 का बल्लेबाज बना सकते हैं. अनकैप्ड मुकुल को उनके घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन के आधार पर एलएसजी ने आईपीएल 2026 के लिए हुई मीनी नीलामी में 2.6 करोड़ में खरीदा था. (इनपुट्स: आईएएनएस)