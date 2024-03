शार्दुल ठाकुर ने 8वें नंबर पर आकर चौके-छक्के से ठोका शतक, IPL 2024 से पहले दिखाया अपना असली अवतार

मुंबई: तमिलनाडु के खिलाफ खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी 2024 (Ranji Trophy 2024) के दूसरे सेमीफाइनल में रविवार को मुंबई (Mumbai vs Tamil Nadu) के बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने आठवें नंबर पर आकर तूफानी शतकीय पारी खेली. यहां शरद पवार क्रिकेट अकेडमी में खेले जा रहे इस मुकाबले के दूसरे दिन मुंबई की टीम तमिलनाडु के 146 रनों के जवाब में 106 रन पर ही अपने सात विकेट गंवाकर संघर्ष करती हुई दिख रही थी. इसके बाद शार्दुल ने क्रीज पर कदम रखा.

32 साल के इस ऑलराउंडर ने पहले तो संभलकर खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद उन्होंने केवल 89 गेंदों पर ही शतक जड़ दिया. वह 91 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर उन्होंने पहले तो चौका जड़ा और फिर छक्का लगाकर शानदार स्टाइल में अपना शतक पूरा कर लिया. उन्होंने 80.4 ओवर में छक्के के साथ अपनी सेंचुरी पूरी की. उस समय मुंबई का स्कोर 8 विकेट पर 269 रन था. शार्दुल का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यह पहला शतक है. वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब तक 11 अर्धशतक भी लगा चुके हैं.

शार्दुल 104 गेंदों पर 109 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए. उन्होंने 105 गेंदों पर 13 चौके और चार छक्के लगाए. उन्हें कुलदीप सेन ने एनजगदीशन के हाथों कैच कराया. आईपीएल 2024 से पहले शार्दुल को इस फॉर्म में देखकर चेन्नई सुपर किंग्स का खेमा निश्चित रूप से काफी खुश होगा.

