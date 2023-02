IND vs AUS- संजय मांजरेकर की कॉमेंट्री से नाराज हो गए मुरली विजय, ट्वीट कर बोल दी यह बात

पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर के बेबाक कॉमेंट्स अकसर भारतीय खिलाड़ियों को नाराज कर जाते हैं. कभी उन्हें रवींद्र जडेजा का धुर आलोचक समझा जाता था और जडेजा से उनका मामला सुलझा तो अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुरली विजय से उनकी ठनती दिख रही है.

दरअसल भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के दौरान स्क्रीन पर एक आंकड़ा आया था, जिसमें मुरली विजय का प्रदर्शन सभी भारतीय खिलाड़ियों से बेहतर दिखाई दिया. मांजरेकर ने अपने बेबाक अंदाज में ऑन एयर यह बोल दिया कि मुरली का नाम देखकर वह हैरान हैं. बस फिर क्या था विजय उनसे नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत टि्वटर पर मांजरेकर को टैग कर अपनी नाराजगी जता दी.

मांजरेकर की टिप्पणी से मुरली विजय इतने आहत हुए कि उन्होंने मांजरेकर के साथ-साथ मुंबई के सभी पूर्व खिलाड़ियों को घेर लिया. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘कुछ मुंबई के पूर्व खिलाड़ी कभी भी दक्षिण की तारीफ नहीं कर सकते.’ उन्होंने इस ट्वीट को बीसीसीआई और संजय मांजरेकर को टैग भी किया और साथ ही शोसमलव, इक्वलिटी, फेयरप्ले फॉर ऑल जैसे शब्दों को हैश टैग भी किया.