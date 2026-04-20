By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
तिलक-अश्वनी ने मचाया धमाल, मुंबई को मिली IPL 2026 की सबसे बड़ी जीत
IPL 2026 MI vs GT Score: तिलक वर्मा ने 45 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाकर मुंबई इंडियंस को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 99 रन से बड़ी जीत दिलाई. जानें मैच हाइलाइट्स, स्कोर इस खबर में.
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) – 2026 में सोमवार का मुकाबला तिलक वर्मा और मुंबई इंडियन्स के नाम रहा. लगातार चार हार के बाद, टीम ने इस मैच में गुजरात टाइटंस को 99 रन से हराकर सीजन की सबसे बड़ी जीत दर्ज की. इस जीत का श्रेय तिलक वर्मा (Tilak Verma) को जाता है, जिन्होंने 101 रन की शानदार पारी खेली. उनकी इस पारी ने न सिर्फ मैच का रुख बदला बल्कि टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया.
तिलक वर्मा ने 45 गेंदों में बनाया शतक
तिलक वर्मा ने सिर्फ 45 गेंदों में अपना पहला आईपीएल शतक पूरा किया, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए. शुरुआत में मुंबई के विकेट जल्दी गिर गए थे. लेकिन तिलक ने संयम दिखाया और पहले नमन धीर के साथ 52 रन की साझेदारी की. इसके बाद कप्तान हार्दिक पंड्या के साथ 81 रन जोड़कर टीम को संभाला. इन साझेदारियों की वजह से मुंबई 20 ओवर में 199 रन तक पहुंच सकी.
गुजरात की खराब शुरुआत, अंत तक नहीं संभली टीम
200 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने दूसरे ही ओवर में अपने दो अहम विकेट गंवा दिए और शुरुआत से ही दबाव में आ गई. पावर प्ले के अंत तक गुजरात ने 45 रन पर तीन विकेट खो दिए थे, जिससे टीम कभी भी मैच में वापसी नहीं कर पाई. वाशिंगटन सुंदर ने 26 रन बनाकर थोड़ी कोशिश जरूर की. लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके और टीम लगातार विकेट खोती रही.
100 रन पर सिमटी गुजरात
मुंबई के गेंदबाजों ने भी इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया. अश्वनी कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लेकर गुजरात की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. उनके अलावा, अल्लाह गजनफर और मिचेल सेंटनर ने 2-2 विकेट लेकर टीम को पूरी तरह दबाव में रखा. गुजरात की पूरी टीम सिर्फ 15.5 ओवर में 100 रन पर सिमट गई. इस तरह मुंबई ने 99 रन से बड़ी जीत हासिल की, जो इस सीजन की सबसे बड़ी जीत बन गई.
मैच का टर्निंग पॉइंट
इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तिलक वर्मा की पारी और आखिरी ओवरों में तेजी से बनाए गए रन रहे. वहीं गेंदबाजों ने शुरुआत में ही विकेट लेकर विपक्षी टीम को संभलने का मौका नहीं दिया. इस जीत से साफ है कि जब बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों साथ में अच्छा प्रदर्शन करें, तो टीम किसी भी मैच को एकतरफा बना सकती है.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें