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Mumbai Indians Full IPL 2026 Schedule: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का पूरा शेड्यूल, कब और कहां होंगे सभी मैच
IPL 2026 Schedule: आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. ऐसे में BCCI ने इस सीजन के सारे मैचों का शेड्यूल जारी किया है. इस स्टोरी में हम आपको मुंबई इंडियंस के शेड्यूल के बारे में बता रहे हैं.
Mumbai Indians Schedule: आईपीएल का आगाज होने जा रहा है और एक बार फिर क्रिकेट फैंस के लिए रोमांच से भरा सीजन शुरू होने वाला है. पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) IPL 2026 में अपने सातों होम मैच मुंबई के मशहूर वानखेड़े में खेलेगी. यह स्टेडियम टीम के लिए काफी खास रहा है, जहां फैंस का जबरदस्त सपोर्ट मिलता है. हर साल की तरह इस बार भी यहां शानदार माहौल देखने को मिलेगा और टीम को होम एडवांटेज का फायदा मिल सकता है.
किन-किन शहरों में होंगे मुकाबले
मुंबई इंडियंस को अपने अवे मैच खेलने के लिए दिल्ली, गुवाहाटी, अहमदाबाद, चेन्नई, रायपुर, धर्मशाला और कोलकाता जाना होगा. हर शहर में अलग पिच और माहौल होगा, जिससे मुकाबले और दिलचस्प बनेंगे.
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पहला और आखिरी मैच
मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में Kolkata Knight Riders के खिलाफ खेलेगी. यह मुकाबला सीजन की शानदार शुरुआत हो सकता है. वहीं लीग स्टेज का आखिरी मैच 24 मई को Rajasthan Royals के खिलाफ मुंबई में ही होगा. इस मैच से तय होगा कि टीम प्लेऑफ में पहुंच पाएगी या नहीं.
IPL 2026 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम
हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, रॉबिन मिंज, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार, एन तिलक वर्मा, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, राज अंगद बावा, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत, कॉर्बिन बॉश, विल जैक, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे, दीपक चाहर, अश्वनी कुमार, रघु शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद इजहार, अल्लाह गजनफर.
मुंबई इंडियंस (MI) – IPL 2026 पूरा शेड्यूल
|मैच
|तारीख
|दिन
|समय
|होम टीम
|अवे टीम
|वेन्यू
|1.
|29-मार्च-2026
|रविवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|मुंबई
|2.
|04-अप्रैल-2026
|शनिवार
|3:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|दिल्ली कैपिटल्स
|दिल्ली
|3.
|07-अप्रैल-2026
|मंगलवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|राजस्थान रॉयल्स
|गुवाहाटी
|4.
|12-अप्रैल-2026
|रविवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|मुंबई
|5.
|16-अप्रैल-2026
|गुरुवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|पंजाब किंग्स
|मुंबई
|6.
|20-अप्रैल-2026
|सोमवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|7.
|23-अप्रैल-2026
|गुरुवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|मुंबई
|8
|29-अप्रैल-2026
|बुधवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|सनराइजर्स हैदराबाद
|मुंबई
|9.
|02-मई-2026
|शनिवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|चेन्नई
|10.
|04-मई-2026
|सोमवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|मुंबई
|11.
|10-मई-2026
|रविवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|रायपुर
|12.
|14-मई-2026
|गुरुवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|पंजाब किंग्स
|धर्मशाला
|13.
|20-मई-2026
|बुधवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|14.
|24-मई-2026
|रविवार
|3:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|राजस्थान रॉयल्स
|मुंबई
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