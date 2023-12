Hindi Cricket Hindi

Mumbai Indians Have Lost A Diamond Like Rohit Sharma Mi Fans Angry Over Hardik Pandya Being New Captain

"मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा जैसा हीरा खो दिया है", हार्दिक पंड्या को कप्तान बनाने पर भड़के MI फैंस

Hardik Pandya to captain Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 सीजन के लिए रोहित शर्मा की जगह वापसी करते हुए हार्दिक पंड्या को अपना कप्तान नियुक्त किया है.

रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस (Twitter)

Hardik Pandya to captain Mumbai Indians: पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने शुक्रवार को 2024 सीजन के लिए तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को अपना नया कप्तान घोषित किया है. हार्दिक 10 सालों तक मुंबई इंडियंस की कमान संभालने वाले रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की जगह लेंगे. यह घोषणा 19 दिसंबर को दुबई में होने वाली आईपीएल 2024 खिलाड़ी नीलामी से ठीक पहले हुई है.

फ्रेंचाइजी की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा कि हार्दिक को कप्तान बनाना भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. हालांकि फ्रेंचाइजी के इस फैसले पर फैंस का रिएक्शन मिला जुला है, जहां ज्यादातर फैंस रोहित को कप्तान पद से हटाए जाने के खिलाफ हैं.

By making Hardik Pandya captain Mumbai Indians has lost a Diamond like Rohit Sharma #MumbaiIndians pic.twitter.com/MGjgal7yJD — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) December 15, 2023

There’s no #MumbaiIndians without captaincy of #RohitSharma for me. Bhad mein gayi Mumbai Indians pic.twitter.com/TRZvFQP7m2 — Ashish (@error040290) December 15, 2023

हार्दिक ने अपने पहले सीजन में गुजरात को 2022 में आईपीएल खिताब दिलाया और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे.

2023 में, हार्दिक की कप्तानी में गुजरात ने दूसरी बार आईपीएल फाइनल में जगह बनाई, जहां वे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उपविजेता रहे. आईपीएल 2022 और 2023 दोनों सीज़न में गुजरात ने हार्दिक के नेतृत्व में लीग चरण में अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था.

बाद में, रिटेंशन विंडो समाप्त होने के एक दिन बाद 25 नवंबर को मुंबई ने गुजरात से हार्दिक को ट्रेड किया. यह एक युग के अंत का भी प्रतीक है. रोहित के दस साल तक मुंबई की कप्तानी करने और उन्हें 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में पांच आईपीएल खिताब दिलाने का एक यादगार सफर रहा है.