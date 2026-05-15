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Mumbai Indians Latest News: दिग्गज ने छोड़ा मुंबई इंडियंस का साथ, कहा- मैंने नाता तोड़ लिया है
Mumbai Indians Latest News: मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल 2026 में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया और प्लेऑफ की दौड़ से भी बाहर हो गई. अब इस दिग्गज ने टीम से नाता तोड़ लिया है.
Mumbai Indians Latest News: भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर रहे रॉबिन सिंह ने चौंकाने वाला फैसला लिया है. उन्होंने मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी से अपनी राहें अलग कर ली हैं. रॉबिन ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया कि वह न केवल आईपीएल टीम, बल्कि आईएलटी20 फ्रेंचाइजी एमआई एमिरेट्स से भी अपना नाता तोड़ रहे हैं. वह एमआई से साल 2010 से जुड़े हुए थे. हालांकि, रॉबिन साल 2022 से मुंबई इंडियंस के आईपीएल सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस साल उनके विदेशी सेटअप के साथ भी उनकी भूमिका खत्म हो गई.
रॉबिन सिंह की राहें हुईं अलग
रॉबिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, “मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने आधिकारिक तौर पर मुंबई इंडियंस से नाता तोड़ लिया है. हालांकि, मैं 2022 से उनके आईपीएल स्टाफ का हिस्सा नहीं था, लेकिन इस साल से एमिरेट्स लीग में उनकी टीम के साथ भी नहीं रहूंगा. 2010 से मेरे इस शानदार सफर में सपोर्ट के लिए पूरे एमआई परिवार और फैंस का शुक्रिया. आने वाले सालों के लिए फ्रेंचाइजी को गुड लक.”
यहां देखिए पोस्ट:
I’d like to share that I have officially parted ways with the Mumbai Indians. Although I have not been part of their IPL staff since 2022 , as of this year also with their team in the Emirates league.
Thank you to the entire MI family and the fans for the support through this…
— Robin Singh (@robinsingh1409) May 15, 2026
खिताब जिताने में निभाई भूमिका
रॉबिन 2010 से एमआई के साथ हैं. उन्होंने फ्रेंचाइजी के पांच आईपीएल खिताब और दो सीएलटी20 कैंपेन में अहम रोल निभाया था. उन्होंने 2023 में आईएलटी20 के पहले सीजन में एमआई एमिरेट्स के जनरल मैनेजर के तौर पर भी काम किया था. 2024 में उन्हें एमआई एमिरेट्स का हेड कोच नियुक्त किया गया था.
रॉबिन सिंह का करियर
पूर्व भारतीय खिलाड़ी रॉबिन सिंह ने भारत के लिए खेले 136 वनडे मुकाबलों में 5.75 की औसत से 2336 रन बनाए और 43.26 की औसत से 69 विकेट चटकाए. रिटायरमेंट के बाद रॉबिन ने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा और उन्हें यहां भी काफी सफलता मिली. वह दुनिया भर में कई टी20 लीग सेटअप के अहम सदस्य रहे हैं. वह आईपीएल के पहले सीजन में डेक्कन चार्जर्स के कोच रहे थे, लेकिन उस सीजन टीम सबसे निचले पायदान पर रही थी. (इनपुट्स आईएएनएस)
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