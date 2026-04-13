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IPL 2026: रदरफोर्ड की तूफानी पारी गई बेकार, आरसीबी ने मुंबई को हराया
IPL 2026: आईपीएल 2026 में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया, रदरफोर्ड की शानदार पारी बेकार गई, आरसीबी के बल्लेबाजों ने 240 रन बनाकर मैच में जीत हासिल की.
IPL 2026: आईपीएल 2026 के 20वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया. यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा और आखिरी तक दर्शकों की नजरें मैच पर टिकी रहीं. आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसका पीछा करते हुए मुंबई की टीम पूरी कोशिश के बावजूद जीत हासिल नहीं कर सकी. इस जीत के साथ आरसीबी ने सीजन में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली.
मुंबई की अच्छी लेकिन अधूरी शुरुआत
241 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी रही. रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन ने टीम को मजबूत शुरुआत देने की कोशिश की. हालांकि रोहित शर्मा चोट की वजह से 19 रन बनाकर मैदान से बाहर चले गए और फिर वापस बल्लेबाजी करने नहीं आए. इसके बाद भी टीम ने रन बनाना जारी रखा, लेकिन बीच-बीच में विकेट गिरने से दबाव बढ़ता गया.
मिडिल ऑर्डर का मिला-जुला प्रदर्शन
कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 33 रन बनाकर आउट हो गए. तिलक वर्मा भी कुछ खास नहीं कर सके और जल्दी आउट हो गए. हार्दिक पांड्या ने जरूर तेज बल्लेबाजी की और 40 रन बनाए, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए. टीम को लगातार साझेदारी की जरूरत थी, जो पूरी नहीं हो सकी.
रदरफोर्ड की तूफानी पारी
शेरफेन रदरफोर्ड ने मुंबई की उम्मीदें जिंदा रखीं. उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 71 रन की शानदार नाबाद पारी खेली. इस दौरान उन्होंने कई बड़े छक्के लगाए और मैच को रोमांचक बना दिया लेकिन दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा साथ नहीं मिला, जिसके कारण उनकी यह शानदार पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी. आखिर में मुंबई 222 रन तक ही पहुंच पाई और मैच हार गई.
आरसीबी की बल्लेबाजी रही दमदार
इससे पहले आरसीबी ने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया. फिल साल्ट और विराट कोहली ने टीम को तेज शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 120 रन जोड़े. कोहली ने 50 रन बनाए, जबकि साल्ट ने 78 रन की तेज पारी खेली. इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार ने 53 रन बनाकर टीम को और मजबूत किया. अंत में टिम डेविड ने तेज 34 रन बनाकर स्कोर को 240 तक पहुंचा दिया. यही बड़ा स्कोर मुंबई के लिए भारी पड़ गया और आरसीबी ने मैच अपने नाम कर लिया.
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