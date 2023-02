WPL Auction 2023: मुंबई इंडियंस ने हरमनप्रीत कौर सहित इन खिलाड़ियों पर फेंका दांव, चेक करें लिस्ट

Mumbai Indians Squad in WPL Auction 2023: मुंबई में महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी में मुंबई इंडियंस 10 सेट की नीलामी पूरी होने के बाद अब तक कुछ बड़े खिलाड़ियों के अपने साथ जोड़ने में सफल रही हैं. इनमें भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर से लेकर एमिलिया कर, पूजा वस्त्रकर और यास्तिका भाटिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

आईपीएल की तर्ज पर पहली बार होने जा रही इस लीग के लिए 409 में से अधिकतम 90 खिलाड़ियों पर ही बोली लगनी है. यानी एक टीम में अधिकतम 18 महिला खिलाड़ी (When is WPL Auction 2023) हो सकती हैं. 10 सेट्स की नीलामी पूरी होने तक 34 खिलाड़ी बिके हैं और इनमें से 15 विदेशी हैं. 10 सेट के बाद मुंबई इंडियंस सात खिलाड़ियों को खरीदने में सफल रही हैं.

मुंबई इंडियंस ने भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को हरमनप्रीत कौर को 1.80 करोड़ में अपने पाले में कर लिया. उनके नाम पर बैंगलोर और मुंबई ने नीलामी की शुरुआत की. जब उनकी नीलामी 1.40 करोड़ पर पहुंच गई तो 1.50 करोड़ की बोली के साथ यूपी भी मैदान में आई. लेकिन वह दो बिड लगाने के बाद रेस से बाहर हो गई और मुंबई ने 1.80 करोड़ में हरमनप्रीत कौर को अपने साथ जोड़ लिया और खरीदते ही उन्हें कप्तान बनाए जाने की घोषणा कर दी.

पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस ने हरमनप्रीत कौर के अलावा नताली साइवर को 3.2 करोड़ रुपये में, एमिलिया कर को एक करोड़ रुपये में, हीथर ग्राहम को 30 लाख रुपये में, इसाबिली वोंग को 30 लाख रुपये में, पूजा वस्त्राकर को 1.9 करोड़ रुपये में और यास्तिका भाटिया को 1.5 करोड़ रुपये में खरीदा है. 10वें सेट के बाद भी मुंबई इंडियंस के पास 2.60 करोड़ रूपये का पर्स बाकी है.

हरमनप्रीत कौर- 1.80 करोड़

नताली साइवर- 3. 2 करोड़

अमेलिया केर- 1 करोड़

पूजा वस्त्राकर- 1.9 करोड़

याशिका भाटिया- 1.5 करोड़

अमनजोत कौर-50 लाख

हीथर ग्राहम- 30 लाख

इसाबिली वोंग- 30 लाख

महिला प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन चार से 26 मार्च तक होगा. महिला आईपीएल की नीलामी के लिए हर टीम के पर्स में 12-12 करोड़ रुपए हैं. नीलामी में कुल 60 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं. हर फ्रेंचाइजी को कम से कम 9-9 करोड़ रुपए नीलामी में खर्च करने होंगे.