IPL 2023: सचिन तेंदुलकर समेत मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने इस स्टार बल्लेबाज के घर किया डिनर, देखें Photo

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 25वें मुकाबले में आज मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद का पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) से सामना होना है. इस मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस की टीम सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की अगुवाई में लोकल ब्वॉय तिलक वर्मा (Tilak Varma) के घर डिनर करने पहुंची.

तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियस के खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर की जिसमें सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और अर्जुन तेंदुलकर लोकल ब्वॉय के परिवार के साथ नजर आ रहे हैं.फोटो में पीयूष चावला, सूर्यकुमार यादव और इशान किशन भी नजर आ रहे हैं.

इस सीजन तिलक वर्मा मुंबई की ओर से धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं. तिलक वर्मा ने लिखा, “डिनर के लिए मेरे घर पर पधारकर मुंबई परिवार का शुक्रिया. एक अद्भुत रात जिसे मैं और मेरा परिवार कभी नहीं भूलेगा. आने के लिए धन्यवाद.”

हैदराबाद में जन्में तिलक वर्मा आईपीएल के 16वें सीजन में मुंबई के लिए बल्ले से कहर बरपा रहे हैं. 19 साल के तिलक को मुंबई इंडियंस ने मेगा ऑक्शन में 1.70 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि देकर खरीदा था. तिलक ने अपने खेल से अभी तक कई दिग्गजों को अपना मुरीद बना लिया है.