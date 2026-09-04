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अपनी तैयारियों को कैमरे में उतारना चाहती है मुंबई, इस घरेलू सीजन की शूटिंग के लिए BCCI से मांगी इजाजत

42 बार की रणजी ट्रॉफी चैम्पियन मुंबई का घरेलू क्रिकेट में एक अलग ही दबदबा है. वह अपने घरेलू क्रिकेट की शूटिंग कर युवाओं के सामने उदाहण पेश करना चाहती है.

Written by: Arun Kumar
Published: September 4, 2026, 4:07 PM IST
MCA
मुंबई का खिलाड़ी @Instagram

मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) ने 42 बार की चैंपियन सीनियर पुरुष टीम के आने वाले घरेलू सीजन पर एक फ्लाई-ऑन-द-वॉल डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाने का प्लान बनाया है. इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से इजाजत मांगी है. यह प्रोजेक्ट भारत में किसी घरेलू क्रिकेट टीम के लिए अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट होगा. इसका मकसद रणजी ट्रॉफी में मुंबई के कैंपेन के साथ-साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में उनकी हिस्सेदारी को दिखाना है. ऐसा माना जा रहा है कि पैट्रिक ग्राहम इस सीरीज के डायरेक्टर होंगे.

एमसीए के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने शुक्रवार को ​​कहा, ‘हमने बीसीसीआई से अनुमति मांगी हैं क्योंकि हम मुंबई सीनियर टीम के पूरे सीजन को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं. यह वेब सीरीज होगी या डॉक्यूमेंट्री, यह आगे बढ़ने पर तय होगा, लेकिन आइडिया यह है कि फैंस को यह एक यूनिक लुक दिया जाए कि पूरे सीजन में मुंबई टीम के साथ पर्दे के पीछे क्या होता है.’

और पढ़ें: रणजी ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई की बल्ले-बल्ले, BCCI के बराबर इनामी राशि देगा MCA

हाल के सालों में, प्राइम वीडियो की ‘द टेस्ट’ जैसी हिट डॉक्यूसीरीज के जरिए स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज ने दुनिया भर में काफी लोकप्रियता हासिल की है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई पुरुषों की नेशनल टीम को फॉलो किया गया था, साथ ही फुटबॉल और टेनिस में भी इसी तरह के पर्दे के पीछे के प्रोडक्शन हुए हैं. हालांकि, इंडियन क्रिकेट ने शायद ही कभी कैमरों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं, जिसमें पांच बार की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चैंपियन मुंबई इंडियंस पर नेटफ्लिक्स की 2019 की सीरीज एक दुर्लभ अपवाद है.

नाइक ने कहा कि डॉक्यूसीरीज प्रोजेक्ट का मकसद डोमेस्टिक टीम के शानदार इतिहास को उसके मौजूदा कैंपेन से जोड़ना है, क्योंकि वे 2026/27 डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में और सिल्वरवेयर की तलाश में हैं. हम अपनी सीनियर टीम की रणजी ट्रॉफी की तैयारी के पहले दिन से लेकर सीजन के फाइनल मैच तक के सफर को कैद करना चाहते हैं. साथ ही, हम मुंबई के शानदार सफर और उसके 42 रणजी ट्रॉफी खिताब के पीछे की विरासत को दिखाना चाहते हैं.

उन्होंने कहा, ‘मुंबई क्रिकेट की विरासत बहुत समृद्ध है. हमें लगा- क्यों न इसे दुनिया को दिखाया जाए? लोगों को वह तैयारी, अनुशासन, कड़ी मेहनत और संस्कृति देखने दें जिसने मुंबई को रणजी ट्रॉफी के इतिहास की सबसे सफल टीम बनाया है.’

नाइक ने आगे कहा कि असोसिएशन को उम्मीद है कि यह डॉक्यूसीरीज शहर के उन खिलाड़ियों के लिए एक शैक्षणिक टूल का काम करेगी जो पेशेवर सर्किट में आना चाहते हैं. इससे भी जरूरी बात यह है कि यह पहल युवाओं को यह समझने में मदद करेगी कि सबसे ऊंचे लेवल पर सफल होने के लिए क्या चाहिए- अनुशासन, तैयारी, टीमवर्क और प्रतिबद्धता, जो मुंबई क्रिकेट को बताते हैं. इससे अगली पीढ़ी को हमारी शानदार क्रिकेट विरासत से सीखने और इसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी.

मुंबई, जिसकी कप्तानी फर्स्ट-क्लास क्रिकेट मैचों में सिद्धेश लाड करेंगे, 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ के खिलाफ अपने रणजी ट्रॉफी कैंपेन की शुरुआत करेगी. भारत के 2026 मेन्स टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव और मौजूदा टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर के मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट सीजन के व्हाइट-बॉल लेग्स में खेलने की उम्मीद है.

(एजेसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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