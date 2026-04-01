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दुखद- कोच रमाकांत आचरेकर के शिष्य और मुंबई के विवियन रिचर्ड्स का निधन, जानें कौन था यह खिलाड़ी
सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने जिस बल्लेबाज को देखकर अपनी बैटिंग को धार दी थी. उन अनिल गुरव का मंगलवार को निधन हो गया. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक अनिल गुरव के बैट से ही लगाया था.
महान कोच रमाकांत आचरेकर के बेहतरीन शिष्यों में से एक माने जाने वाले अनिल गुरव का मुंबई के नालासोपारा स्थित आवास पर निधन हो गया. वह 61 साल के थे. दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेटर बनने का सपना लेकर अपने कोच रमाकांत सर के पास आए थे तो उन्होंने मास्टर ब्लास्टर को अनिल गुरव की बैटिंग से सीखने की सलाह दी थी. आचरेकर सचिन और कांबली समेत कई शिष्यों को गुरव को नेट पर बल्लेबाजी करते हुए देखने के लिए ले जाया करते थे.
गुरव उस दौर में मुंबई क्रिकेट में एक उभरता हुआ नाम थे. वह अपनी शानदार बैटिंग के कारण अपने दोस्तों की बीच ‘मुंबई के विवियन रिचर्ड्स’ के नाम से मशहूर हो रहे थे. लेकिन जिंदगी में गलत समय पर गलत फैसलों के चलते वह उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए, जिसका पछतावा उन्हें जीवन भर रहा. वह इन गलतियों के चलते क्लब स्तर की क्रिकेट से भी आगे नहीं बढ़ पाए और मुंबई जैसी प्रतिष्ठित टीम में कभी जगह नहीं बना पाए.
गुरव के निधन पर मुंबई क्रिकेट संघ (MCA) के अनुभवी क्यूरेटर और पार्षद नदीम मेमन ने उन्हें याद करते हुए कहा, ‘आचरेकर सर सचिन और दूसरों को नेट पर गुरव की बल्लेबाजी देखने के लिए कहते थे. वह एक ऐसे खिलाड़ी थे, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता था.’
उन्होंने कहा, ‘वह आचरेकर सर के सबसे पसंदीदा शिष्यों में से एक थे.’ प्रतिभा के बावजूद गुरव कभी सीनियर स्तर तक नहीं पहुंच पाए. उन्होंने अंडर-16 और अंडर-19 स्तर पर क्रिकेट खेला और साथ ही आचरेकर के ‘ससानियन क्रिकेट क्लब’ और ‘कामत मेमोरियल’ का भी प्रतिनिधित्व किया.
मेमन ने कहा, ‘उनके दोस्त उन्हें ‘मुंबई का विवियन रिचर्ड्स’ सिर्फ इसलिए नहीं कहते थे कि उनका स्क्वायर कट विवियन जैसा लगता था बल्कि इसलिए भी कि वह लेग साइड पर भी उतने ही बेहतरीन बल्लेबाज थे.’
यह भी माना जाता है कि गुरव ने अपने स्कूली दिनों में सचिन तेंदुलकर को अपना बल्ला दिया था, जिससे इस महान बल्लेबाज ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में अपना पहला शतक बनाया.
(एजेंसी से)
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