VIDEO: 36 साल की उम्र में बांग्लादेश के विकेटकीपर ने दिखाई गजब की फुर्ती, पकड़ा हैरतअंगेज कैच

नई दिल्ली. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम आज आमने-सामने है. बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. बांग्लादेश ने पहले ही ओवर में श्रीलंका के ओपनर कुसल परेरा का विकेट हासिल किया. शोरिफुल इस्लाम की गेंद पर बांग्लादेश के विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम ने हैरतअंगेज कैच लपका. 36 साल की उम्र में मुशफिकुर रहीम ने गजब की फुर्ती दिखाई. सोशल मीडिया पर मुशफिकुर रहीम के कैच की तारीफ हो रही है.

श्रीलंका के लिए वापसी कर रहे कुसल परेरा (04 रन) पारी के पहले ओवर में ही बांग्लादेश के गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम का शिकार बने. शोरिफुल इस्लाम के ओवर की आखिरी बॉल जो चौथे स्‍टंप पर आई थी, कुसल परेरा इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, मगर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगकर पहले स्लिप में गई. मगर विकेटकीपर बल्लेबाज मुश‍फ‍िकुर रहीम इस कैच को लपकने के लिए बायीं ओर डाइव लगाया और हवा में उड़कर इस कैच को लपक लिया. यह गेंद आसानी से पहली स्लिप के फील्डर के पास जा रही थी, मगर 36 साल के मुशफिकुर रहीम ने इस कैच को लपककर सभी को हैरान कर दिया.

श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अपने प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं. कुसल परेरा और धनंजय डिसिल्वा को मौका दिया गया है, जबकि करुणारत्ने और हेमंता को टीम से बाहर रखा गया है. सोशल मीडिया पर मुशफिकुर रहीम के कैच की तारीफ हो रही है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी बताया है.

CATCH OF THE TOURNAMENT…….!!!!!

WHAT A CATCH TAKEN BY MUSHFIQUR RAHIM.

– The Catch of this World Cup 2023.#BANvSL pic.twitter.com/VaJMvvmMZw

— Muhammad Ali Abdullah (@AliAbdullah_185) November 6, 2023