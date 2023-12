WATCH: गली क्रिकेट के बच्चों की तरह आउट हुए Mushfiqur Rahim, वीडियो देखकर नहीं रुकेगी आपकी हंसी

ढाका: बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट (Bangladesh vs New Zealand 2nd Test) ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में बुधवार से शुरू हो गया है. मैच के पहले ही दिन मेजबान टीम की हालत बेहद नाजुक है. इस मुकाबले में बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम (Mushfiqur Rahim) बेहद अजीबोगरीब तरीके से आउट होकर पवेलियन लौट गए. मुश्फिकुर के आउट होने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर फैंस की हंसी नहीं रुक रही है और साथ ही वे बांग्लादेशी बल्लेबाज का मजाक भी उड़ा रहे हैं.

बांग्लादेश की पहली पारी के 41वें ओवर में मुश्फिकुर और शहादत हुसैन क्रीज पर मौजूद थे. इस दौरान न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमिसन गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की तीसरी गेंद पर शॉट खेलने के बाद गेंद विकेट की जाती दिख रही थी कि तभी मुश्फिकुर ने उसे हाथ से दूर धकेल दिया. न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने इसके बाद अपील कर दी. मामला थर्ड अंपायर के पहुंच गया और अंपायर ने हैंडलिंग द बॉल नियम के तहत मुश्फिकुर को आउट करार दे दिया.

मुश्फिकुर अब हाथ से गेंद को रोकने के चलते आउट होने वाले बांग्लादेश के टेस्ट क्रिकेट इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. वर्ल्ड क्रिकेट में मुश्फिकुर से पहले मोहिंदर अमरनाथ, मोहसिन खान, माइकल वॉन भी हाथ से गेंद को रोकने के चलते आउट हो चुके हैं. जिस समय यह घटना घटी, मुश्फिकुर उस समय 83 गेंदों में 35 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे. इस समय बांग्लादेश की टीम 47 रन पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी.

Did Mushfiqur Rahim really need to do that? He’s been given out for obstructing the field! This one will be talked about for a while…

