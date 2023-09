ढाका. बांग्लादेश और न्यूजीलैंड (BAN VS NZ) की टीम वनडे सीरीज के आखिरी मैच में आज आमने-सामने है. इस मैच में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, मगर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के आगे पूरी टीम 34.3 ओवर में 171 रन पर ढेर हो गई. इस मैच से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बांग्लादेश के बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम बोल्ड होने से बचने के लिए पैर से फुटबॉल खेलने की कोशिश करते हैं, मगर उनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाता है और वह बोल्ड हो जाते हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर मजे ले रहे हैं.

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्युसन के ओवर में यह घटना हुई. बांग्लादेश की पारी के 16वें ओवर की पहली बॉल को बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम डिफेंस करने का प्रयास करते हैं, मगर गेंद बल्ले में लगने के बाद विकेट की तरफ चली गई. मुशफिकुर रहीम ने तेजी से अपना पैर पीछे किया और फुटबॉल खेलने के अंदाज में गेंद को रोकने का प्रयास किया, मगर वह उसमें कामयाब नहीं हो सके और गेंद विकेट पर जाकर लगी और वह बोल्ड हो गए. आउट होने के बाद मुशफिकुर रहीम काफी निराश नजर आए. मुशफिकुर रहीम सिर्फ 18 रन बना सके.

Mushfiqur tries football to prevent getting bowled. Doesn’t work

.

.#BANvNZ pic.twitter.com/K8wdWDnWAa

— FanCode (@FanCode) September 26, 2023