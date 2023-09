पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप (ICC ODI World Cup 2023) खेलने के लिए भारत आ चुकी है. टीम को शुक्रवार, 29 सितंबर को हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच (Pakistan vs New Zealand Warm Up Match) खेलना है. आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप भारत के 10 मैदानों पर खेला जाएगा. 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच ये मुकाबले खेले जाएंगे. पाकिस्तानी टीम बुधवार को हैदराबाद पहुंची थी. यहां टीम का शानदार स्वागत हुआ. बाबर आजम समेत कई पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने भारत में हुए इस भव्य स्वागत की तारीफ की. मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी खुशी जाहिर की.

पाकिस्तानी टीम कुछ दिन हैदराबाद में ही रहेगी. टीम को यहां दो वॉर्मअप मैच खेलने हैं और इसके बाद वर्ल्ड कप के अपने पहले दो मैच भी इसी मैदान पर खेलने हैं. इसके बाद टीम तीसरे मैच के लिए अहमदाबाद जाएगी. यहां भारत से नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) पर 14 अक्टूबर को उसका मुकाबला होगा.

Former Pakistan cricketer and World Cup winner Mushtaq Ahmed says Pakistan will receive full support in Hyderabad and Ahmedabad due to majority of Muslims living in those two cities 👀 #WorldCup2023 #CWC23 pic.twitter.com/ARTxAxHB77

पाकिस्तान के वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत से पहले पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद (Mustaq Ahmed) ने एक अजीबो-गरीब बयान दिया है. 53 साल के इस विश्व कप विजेता खिलाड़ी ने कहा कि बाबर आजम की टीम को भारत में बहुत समर्थन मिलेगा. खास तौर पर हैदराबाद और अहमदाबाद में होने वाले मुकाबलों में क्योंकि वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है.

This man is Chairman of Pakistan Cricket Board ..listen him ! These beggars always consider your दुश्मन मुल्क ! Why Pakistanis are allowed to play in Bharat when terrorists trained by them are killing our brother in Kashmir ? It’s Painful to see them here again ! आपके घर के किसी… https://t.co/hqIJcbV5aQ pic.twitter.com/PdJ3whiEhJ

गुरुवार को समां टीवी के शो में बोलते हुए पाकिस्तान के लिए 52 टेस्ट और 144 वनडे मैच खेलने वाले अहमद ने कहा कि अहमदबाद और हैदराबाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है और इसी वजह से एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी टीम को इतना सपॉर्ट मिला.

मुश्ताक ने कहा, ‘अहमदाबाद और हैदराबाद दोनों जो इनके शहर है, यहां पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है. और इस वजह से आप देखेंगे कि एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पूरी पूरी रात लोगों को खड़े होते देखा है.’

