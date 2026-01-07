IPL से बाहर हुए मुस्तफिजुर को पाकिस्तान ने दिया सहारा, अब इस लीग में खेलेगा यह तेज गेंदबाज

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर होने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग ने चुन लिया है. मुस्तफिजुर ने PSL से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है.

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) से बाहर किए जाने के बाद पाकिस्तान से नया सहारा मिल गया है. पाकिस्तान की टी20 लीग पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में इस लेफ्टआर्म तेज गेंदबाज को जगह मिल गई है. PSL ने एक्स पर पोस्ट कर एक अपडेट में इसकी पुष्टि की है.

अपने सोशल मीडिया है, ‘अच्छा है कि बल्लेबाज अच्छे से हिलें अब… नए दौर में फिज के साथ जा रहे हैं. मुस्तफिजुर रहमान HBL PSL 11 में शामिल हुए हैं.’हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि 6 टीमों वाली इस लीग में मुस्तफिजुर किस टीम से खेलेंगे.

इससे पहले रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर इस तेज गेंदबाज को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था. वह IPL के 19वें सीजन के लिए आबू धाबी में हुई नीलामी में इस गेंदबाज को 9.20 करोड़ में खरीदा था.

मुस्तफिजुर इस नीलामी में 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइज के साथ उतरे थे और यहां दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीमों ने मिलकर उनके भाव को इस कीमत तक पहुंचा दिया था. BCCI ने मुस्तफिजुर को हटाने की कोई वजह तो नहीं बताई लेकिन उसने अपने निर्देश में लिखा, ‘इस समय जो चारों ओर चल रहा है उसे ध्यान में रखकर इस खिलाड़ी को रिलीज करना ही बेहतर है.’

BCCI के इस फैसले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ही नहीं बल्कि उसकी अंतरिम सरकार भी निराश थी. उसने अपने एक वक्तव्य जारी कर कहा, ‘BCCI ने मुस्तफिजुर रहमान को KKR से हटाने का निर्देश देते हुए अपने इस फैसले में कोई तार्किक कारण नहीं बताया है. इससे बांग्लादेश के लोग दुखी, हताश और गुस्से में हैं.’ यह वक्तव्य बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी किया गया था. इतना ही नहीं बांग्लादेश सरकार ने अगले आदेश तक अपने देश में आईपीएल के प्रचार, प्रसार और प्रसारण पर भी रोक लगा दी है.

इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी ICC को पत्र लिखकर आगामी टी20 वर्ल्ड कप के अपने सभी मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की अपील की है. हालांकि मंगलवार को आई खबरों के मुताबिक, ICC ने उसकी यह मांग खारिज कर दी है और उसे तय शेड्यूल के मुताबिक भारत में ही अपने मैच खेलने को कहा है अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसके साथ होने वाले मैचों के अंक उसकी विरोधी टीमों को दे दिए जाएंगे.

