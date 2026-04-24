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बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया झटका, मुस्तफिजुर रहमान को PSL में खेलने से रोका
IPL से हटाए जाने के बाद करीब 8 साल बाद PSL में खेलने गए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को BCB ने इस लीग में आगे के मैच खेलने से रोक दिया है.
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने पाकिस्तान में खेली जा रही पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को तगड़ा झटका दिया है. बोर्ड ने अपने इस स्टार तेज गेंदबाज को PSL के शेष सीजन में खेलने से रोक दिया है. उसने मुस्तफिजुर को इस लीग में खेलने के लिए जो अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दिया था उसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है.
यह फैसला न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद उनकी मेडिकल असेसमेंट के आधार पर लिया गया. BCB ने मुस्तफिजूर के अलावा अपने एक और युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा को भी इस लीग में जाने से रोक दिया है.
बीसीबी के गुरुवार को जारी बयान में कहा गया, ‘न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के समापन के बाद टीम के चिकित्सा स्टाफ ने राष्ट्रीय टीम के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की स्थिति की समीक्षा की है. आगे की जांच के लिए उनका तत्काल स्कैन कराया जाएगा, जिसके बाद वे बीसीबी मेडिकल टीम की देखरेख में रिहैब कार्यक्रम शुरू करेंगे.’
बता दें मुस्तफिजूर ने इस सीजन PSL में 5 मैच खेलकर 6 विकेट अपने नाम किए थे. इसके बाद वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बुलाया गया था. लेकिन वह सीरीज के शुरुआती 2 वनडे में नहीं खेल पाए थे. इसके बाद वह तीसरे और आखिरी वनडे में खेलकर 5 विकेट अपने नाम किए. बांग्लादेश ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की. इस सीरीज में 8 विकेट लेने वाले नाहिद राणा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.
बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें वनडे सीरीज के बाद अब तीन मैचों की टी20 सीरीज में खेलेंगे. इस सीरीज के तीन में से शुरुआती 2 मैच चट्टोग्राम और तीसरा और आखिरी मैच मीरपुर में खेला जाएगा. मुस्तफिजुर और नाहिद इस टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं है. BCB ने अभी पहले दो टी20I मैचों के लिए ही अपनी टीम का ऐलान किया है.
BCB ने कहा, ‘मुस्तफिजुर को पूर्व में जारी एनओसी वापस ले लिया गया है. इसलिए वे पीएसएल 2026 के शेष मुकाबलों में भाग नहीं ले पाएंगे.’ उल्लेखनीय है कि मुस्तफिजुर को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के निर्देश के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आईपीएल 2026 के दौरान अपनी टीम से रिलीज कर दिया था. इसके बाद वे लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे थे और इस सत्र में पांच मैचों में छह विकेट ले चुके थे.
बीसीबी ने एक अन्य फैसले में यह भी पुष्टि की कि युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा को भी पीएसएल 2026 के लिए रिलीज नहीं किया जाएगा. यह कदम अगले महीने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए उन्हें पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से उठाया गया है.
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
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