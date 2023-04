सचिन तेंदुलकर जब भारत के लिए खेलने लगे तो पिता ने दिया जिंदगी भर का यह लक्ष्य

दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने अपने करीब ढाई दशक के अंतरराष्ट्रीय करियर में न जाने कितने कीर्तिमान अपने नाम किए. उन्होंने 10 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था लेकिन आज एक दशक बाद भी उनके कई रिकॉर्ड्स पर उनकी तूती बोलती है और दुनिया का कोई दूसरा खिलाड़ी फिलहाल उनके आसपास भी नहीं है. लेकिन क्रिकेट के खेल से भी ज्यादा सचिन को एक और बात खास बनाती है और वह यह उनका व्यक्तित्व. सचिन हमेशा ही डाउन टू अर्थ रहे और कभी भी किसी तरह के विवादों में उनका नाम नहीं आया. इसके पीछे उन्होंने अपने पिता की सीख बताया है.

आज ही के दिन साल 1998 में मास्टर ब्लास्टर ने शारजाह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में एक खास पारी खेली थी. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जमाकर भारत को शारजाह कप के फाइनल में एंट्री दिलाई थी और उनकी इस पारी से पहले शारजाह में डेजर्ट स्ट्रोम (रेत का तूफान) आया था और फिर ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ तेंदुलकर की पारी में तूफान मचाया तो उनकी इस पारी को भी डेजर्ट स्ट्रोम का नाम दिया गया.

आज इस पारी को 25 साल हो चुके हैं और इस पारी की याद में सचिन तेंदुलकर ने एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस मौके पर उन्होंने अपने पिता रमेश तेंदुलकर और उनसे मिली सीख को याद किया. इस कार्यक्रम में सचिन की इस पारी की सिल्वर जुबली मनाई गई.

इस कार्यक्रम में सचिन ने पिता की सीख को याद करते हुए कहा, ‘जब अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के शुरुआती दिनों में मैं खेल रहा था, तब मेरे पापा ने मुझसे पूछा था कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, अब इससे आगे क्या? …तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम जिन्दगी में एक अच्छे इंसान बनो. ये ऐसी चीज है, जो अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ रहेगी और लोग तुम्हें क्रिकेट करियर के बाद भी प्यार करेंगे.’