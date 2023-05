LSG vs MI: लखनऊ की जीत के बाद बोले- मोहसिन खान, ICU में भर्ती थे पिता उन्हीं के लिए यह किया

आखिरी ओवर में मुंबई (MI) के जबड़ से जीत छीनने वाले मोहसिन खान (Mohsin khan) की बेहतरीन गेंदबाजी की तारीफ हर जुबान पर है. उन्होंने मुंबई की टीम को अंतिम 6 बॉल में 11 रन बनाने से रोक दिया. मोहसिन की बॉलिंग इसलिए भी खास थी क्योंकि उस वक्त मुंबई की सबसे धाकड़ जोड़ियों में से एक कैमरुन ग्रीन और टिम डेविड की जोड़ी मैदान पर थी, जो बड़े-बड़े छक्के मारने में माहिर है. लेकिन मोहसिन ने यहां उन्हें छक्का तो दूर एक भी चौका जड़ने का भी मौका नहीं दिया. ग्रीन और डेविड की जोड़ी इस ओवर में 5 रन ही बना पाई और 5 रन से मुंबई को हार का सामना करना पड़ा.

लेकिन 24 वर्षीय इस तेज गेंदबाज के लिए यह सबकुछ आसान नहीं था. वह बतौर खिलाड़ी तो मुश्किलों में थे ही लेकिन पारिवारिक तौर भी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे. यह तो सभी जानते हैं कि मोहसिन खान बीते एक साल के क्रिकेट के मैदान से बाहर थे क्योंकि वह चोटिल थे और उन्हें इससे उबरने के लिए आराम की जरूरत थी. उन्हें इस सीजन 3 मई को पहली बार आईपीएल में खेलने का मौका मिला, लेकिन यहां उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई.