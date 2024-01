मेरी मां डेविड वॉर्नर को 'शैतान' कहती हैं, उस्मान ख्वाजा ने बताई वजह

नई दिल्ली. डेविड वॉर्नर (David Warner) के लिए शनिवार की शाम बहुत खास रही. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ अपने टेस्ट और वनडे करियर का अंत कर दिया. वॉर्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का पहले ही ऐलान कर दिया था और पाकिस्तान के खिलाफ नए साल (2024) का पहला टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट था. इसके साथ ही उन्होंने वनडे फॉर्मेट से भी संन्यास का ऐलान किया. इस मौके पर डेविड वॉर्नर की एक खास तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस तस्वीर में वॉर्नर उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) की मां के गले मिल रहे हैं.

उस्मान ख्वाजा और वॉर्नर बचपन के दोस्त हैं और दोनों एक-दूसरे को 6 साल की उम्र से जानते हैं. जब सिडनी टेस्ट के बाद ख्वाजा से उनकी मां और वॉर्नर की मुलाकात पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी मां वॉर्नर को शैतान बुलाती हैं.

David Warner hugs Usman Khawaja’s mum at the end of his career. Usman and David have been friends since the age of six. #AUSvPAK pic.twitter.com/Rk1MxgylfY

— 🏏Flashscore Cricket Commentators (@FlashCric) January 6, 2024