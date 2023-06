हम BCCI की हालत समझते हैं, हाईब्रिड मॉडल में एशिया कप का आयोजन सबसे व्यवहारिक: नजम सेठी

एशिया कप (Asia Cup 2023) की मेजबानी को लेकर पाकिस्तान ने आंशिक बाजी मार ली है. बीसीसीआई इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर किसी तटस्थ देश में आयोजित कराने की मांग कर रहा था. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चाहता था कि यह टूर्नामेंट हाईब्रिड मॉडल में खेल लिया जाए, जिसके तहत उसने पहले राउंड के मैचों का आयोजन पाकिस्तान में मांगा था. पाकिस्तान को इस बार एशिया कप की मेजबानी मिली थी.

आखिरकार अब साफ हो गया है कि यह टूर्नामेंट हाईब्रिड मॉडल में खेला जाएगा. टूर्नामेंट के पहले राउंड के 4 मैच पाकिस्तान में ही आयोजित होंगे. इसके बाद टूर्नामेंट के बाकी 9 मैच श्रीलंका में आयोजित होंगे. इस रिपोर्ट के आने के बाद PCB की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नजम सेठी (Najam Sethi) ने कहा कि वह BCCI की स्थिति समझते हैं. हाइब्रिड मॉडल एशिया कप की मेजबानी के लिए सबसे व्यवहारिक समाधान था.

सेठी की टिप्पणी एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) द्वारा 2023 एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा 31 अगस्त से 17 सितंबर तक हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किए जाने के कुछ घंटों बाद आई है.

2008 के बाद यह पहली बार होगा कि पाकिस्तान में एक बहु-राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचों का आयोजन किया जाएगा, जो एशिया कप 2023 के पहले चार मैचों की मेजबानी करेगा. इसके बाद श्रीलंका बाकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा.