पाल्लेकल (श्रीलंका)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने पाल्लेकल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के बारिश की भेंट चढ़ने के बाद एशिया कप के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूएई में खेलने के उनके सुझाव को ठुकरा दिया गया और श्रीलंका में टूर्नामेंट के आयोजन के लिए बेकार के तर्क दिए गए.

पिछले साल रमीज राजा को पीसीबी अध्यक्ष के रूप में बर्खास्त किए जाने के बाद अंतरिम तौर पर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाले सेठी ने शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबले के बारिश की भेंट चढ़ने के बाद नाराजगी जाहिर की.

एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) पर निशाना साधते हुए सेठी ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, ‘‘कितना निराशाजनक. बारिश ने क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले में खलल डाला. लेकिन भविष्यवाणी भी यही की गई थी. पीसीबी अध्यक्ष के रूप में मैंने एसीसी से यूएई में खेलने का आग्रह किया था लेकिन श्रीलंका में आयोजन के लिए बेकार के तर्क दिए गए.’’

उन्होंने लिखा, ‘‘उन्होंने कहा कि दुबई में बेहद गर्मी होगी. लेकिन पिछली बार सितंबर 2022 में जब एशिया कप वहां खेला गया तब भी उतनी ही गर्मी थी या जब अप्रैल 2014 और सितंबर 2020 में आईपीएल वहां खेला गया. खेल पर राजनीति. अक्षम्य.’’