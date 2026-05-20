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पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में धोकर खुश नहीं बांग्लादेश के कप्तान, बोले- हम भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से खेलना चाहते हैं

नजमुल हुसैन शांतो ने कहा कि जब हम भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों के सामने खेलते हैं तो इससे खिलाड़ियों को नए-नए अनुभव मिलते हैं, जिससे एक बेहतर टीम तैयार होती है.

Published date india.com Published: May 20, 2026 3:28 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Najmul Hossain Shanto
नजमुल हुसैन शांतो, बांग्लादेश के कप्तान @BCB/x

बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दो टेस्ट की सीरीज में आराम से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है. बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ अपने घर में यह पहली सीरीज जीत है, जबकि उसने इससे पहले पाकिस्तान को उसके ही घर में 2-0 से टेस्ट सीरीज में पटकनी दी थी. पाकिस्तान का सूपड़ा साफ करने के बाद बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने कहा कि हम भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ घर में और उनकी जमीन पर टेस्ट सीरीज खेलना चाहते हैं.

मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए शांतो ने कहा, ‘हम अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और भारत के साथ घर और बाहर ज्यादा टेस्ट खेलना चाहते हैं. जब हमें मैच खेलने का मौका मिलता है, जब हमें वे नए अनुभव मिलते हैं, तो टीम धीरे-धीरे बनती है. नहीं तो, बार-बार एक ही टीम के साथ खेलने, एक ही हालात में खेलने से टीम बनाने में मुश्किल होती है.’

बांग्लादेश के कप्तान ने कहा, ‘उम्मीद है कि आईसीसी हमें सभी टीमों के साथ और टेस्ट मैच खेलने का मौका देगी. अब जब हमें और मैच खेलने का मौका मिल रहा है, तो यह एक अच्छी बात है. अगर हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और इंडिया के साथ खेल पाते हैं तो यह हमारी टीम के लिए बेहतर होगा. एक टेस्ट देश के तौर पर हमें अभी भी बहुत कुछ करना है.’

मैच के आखिरी घंटे पर बात करते हुए शांतो ने कहा, ‘मुझे लगता है कि आखिरी घंटे में इमोशन को समझाना मुश्किल है. सच कहूं तो वे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और हम पर थोड़ा दबाव था. लेकिन पिछले टेस्ट मैचों के मुकाबले, उस भावना को नियंत्रित करना और नहीं घबराना थोड़ा बेहतर हो गया है. इस एरिया में थोड़ा और सुधार की जरूरत है.’

उन्होंने कहा कि एक कप्तान के तौर पर मैं खुश हूं. हम दोनों मैच मिलाकर 10 दिन टेस्ट खेल पाए, यह निश्चित रूप से गर्व की बात है. आमतौर पर हम पहले इस तरह का क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलते थे. हम पूरी टीम के तौर पर खेले. हर खिलाड़ी ने कड़ी मेहनत की. बल्लेबाज, गेंदबाज और कोचिंग स्टाफ का सबका योगदान रहा.

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नजमुल ने दूसरे टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच रहे विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास की तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘लिटन ने जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की. उससे यह समझा जा सकता है कि यह असल में एक बड़ी टीम होने वाली है और ड्रेसिंग रूम में सभी को यह विश्वास था कि तैजुल सपोर्ट देंगे और लिटन रन बनाते रहेंगे. लिटन की बल्लेबाजी को इस मैच में जीत का बड़ा श्रेय जाता है.’ पहला टेस्ट 104 रन से जीतने के बाद बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से हराया और सीरीज 2-0 से जीती.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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