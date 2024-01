पिछले मैच में दोहरा शतक जड़ने के बाद तमिलनाडु के नारायण जगदीसन (Narayan Jagadeesan) ने चंडीगढ़ के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप सी मैच के दूसरे दिन शानदार तिहरा शतक जड़ नया रिकॉर्ड बनाया. जगदीशन की खेली 321 रन की पारी लिस्ट ए क्रिकेट में तमिलनाडु के लिए किसी खिलाड़ी का बनाया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है.

जगदीसन ने पूर्व क्रिकेटर डब्ल्यू.वी. रमन के रिकॉर्ड को तोड़ा जिन्होंने 1988 में गोवा के खिलाफ मैच में 313 रन बनाकर तमिलनाडु के किसी खिलाड़ी का बनाया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर दर्ज किया था.

28 साल के सलामी बल्लेबाज की रिकॉर्डतोड़ पारी की मदद से शनिवार को तमिलनाडु ने श्री रामकृष्ण कॉलेज मैदान पर रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दूसरे दिन चंडीगढ़ के खिलाफ अपनी पहली पारी चार विकेट पर 610 रन के विशाल स्कोर पर घोषित कर दी.

दिन की शुरुआत 108 रन से करने वाले 28 साल के जगदीसन ने 403 गेंद की अपनी पारी में 23 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 321 रन बनाएं. उनकी पारी से तमिलनाडु ने मैच पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया.

तमिलनाडु के लिए दो अन्य बल्लेबाज प्रदोष रंजन पॉल (105) और बाबा इंद्रजीत (123) ने भी शतक जड़े, जिससे टीम ने पहली पारी में 499 रनों की विशाल बढ़त हासिल की.

Well done Jagadeesan a 200 and then to back it up with a 300 in the next game requires unreal hunger .more power to you and keep it going

Indrajith yet again gets a quality 100

Pradosh another one too

Sandeep warrier has been bowling brilliantly too backed up by Sai…

— DK (@DineshKarthik) January 27, 2024