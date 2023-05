Hindi Cricket Hindi

Pitch Report, GT vs MI: बल्लेबाजों या गेंदबाजों? आईपीएल क्वालिफायर में अहमदाबाद कि पिच पर होगा किसका बोलबाला

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का दूसरा क्वालिफायर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन्स के बीच खेला जाएगा.

लखनऊ सुपर जायन्ट्स (LSG) के खिलाफ एलिमिनेटर में जीत हासिल करने के बाद पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 16वें सीजन के दूसरे क्वालिफयर में गत विजेता गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) से भिड़ेगी. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की अगुवाई वाली टीमों का मुकाबला शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा. क्वालीफायर 1 में गुजरात टीम को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था लेकिन हार्दिक पांड्या एंड कंपनी के पास फाइनस में पहुंचने का एक और मौका है.

पिच रिपोर्ट: नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सतह अब तक बल्लेबाजी के अनुकूल रही है, लेकिन इससे नई गेंद के गेंदबाजों को भी थोड़ी मदद मिली है. आईपीएल में, इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 168 है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर 155 है. 2023 सीजन के दौरान, जबकि बचाव करने वाली टीम ने भी तीन बार जीत हासिल की.

Ahmedabad Pitch Record and Stats:

मैच: 25 | पहले बैटिंग करते हुए जीते मैच: 12 | लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते मैच: 13

सर्वाधिक टोटल: 227/2 जीटी vs एलएसजी 2023

सबसे बड़ी रन चेज: 207/7 केकेआर vs जीटी 2023

सबसे कम स्कोर: 102 राजस्थान रॉयल्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

चेज करते हुए सबसे कम स्कोर: 130 दिल्ली कैपिटल्स vs जीटी 2023

GT vs MI Probable Playing XIs:

गुजरात टाइटन्स: शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा (wk), हार्दिक पांड्या (c), दासुन शनाका, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, दर्शन नालकंडे, मोहित शर्मा, नूर अहमद, मोहम्मद शमी

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (c), इशान किशन (wk), कैमरन ग्रीन, सूर्यकुमार यादव, टिम डेविड, तिलक वर्मा, क्रिस जॉर्डन, ऋतिक शौकीन, पीयूष चावला, जेसन बेहरेनडॉर्फ, आकाश मधवाल

