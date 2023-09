कोलंबो। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भारत में आगामी विश्व कप के शुरुआती मैचों के लिए तेज गेंदबाज नसीम शाह के समय पर ठीक होने की संभावना पर संदेह जताया है. कप्तान ने हालांकि कहा कि उनके शीर्ष तेज गेंदबाज हारिस रऊफ मांसपेशियों की खिंचाव से ‘अच्छे से उबर रहे है’ और वह छह अक्टूबर को हैदराबाद में नीदरलैंड के खिलाफ टीम के वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच के लिए फिट हो जाएंगे.

एशिया कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सुपर फोर मुकाबले के दौरान यह दोनों तेज गेंदबाज चोटिल हो गये थे. गुरुवार को टीम जब श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरी थी तो ये दोनों खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठे थे. पाकिस्तान कोलंबो में सुपर फोर चरण के इस मैच में श्रीलंका से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया.

वर्ल्ड कप से पहले झटका

नसीम को दांये कंधे में चोट लगी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके रिहैबिलिटेशन को लेकर कोई आधिकारिक समयसीमा जारी नहीं की है जिसके कारण बाबर ने वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में उनकी फिटनेस को लेकर अनिश्चितता व्यक्त की है.

बाबर ने श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद कहा, ‘‘ इस बारे में मैं आपको बाद में बताउंगा। हारिस रऊफ की स्थिति उतनी बुरी नहीं है। उसके मांसपेशियों में खिंचाव है लेकिन वह विश्व कप से पहले इस चोट से उबर जायेगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ नसीम शाह भी चोट से उबर रहे है। वे कुछ मैचों के लिए उपलब्ध नहीं है। मुझे अभी चोट की गंभीरता और इससे उबरने की समयसीमा के बारे में पता नहीं है। नसीब विश्व के बाद के मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। देखते है क्या होता है’’.

