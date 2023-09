World Cup 2023 से बाहर होने के बाद छलका नसीम शाह का दर्द, जानें क्या कहा

नई दिल्ली: नसीम शाह (Naseem Shah) वर्ल्ड कप (World Cup 2023) में पाकिस्तान टीम (Pakistan World Cup Team) का हिस्सा नहीं होंगे. इस युवा तेज गेंदबाज के कंधे में चोट है और इस वजह से अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाले वैश्विक टूर्नमेंट में नहीं खेल पाएंगे. उनके स्थान पर हसन अली को टीम का हिस्सा बनाया गया है. शुक्रवार को पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्य चयनकर्ता इंजमाम-उल-हक ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान करते हुए बताया नसीम की चोट बहुत गंभीर है.

इंजमाम ने कहा, ‘नसीम चोटिल था. वह हमारा मुख्य गेंदबाज था. और यह बदकिस्मती है कि वह टीम का हिस्सा नहीं है. मोहम्मद हसनैन के टखने में चोट लगी है और चोट की वजह से ही इंशाल्लाह भी नहीं खेल पा रहे हैं. ‘

इस महान बल्लेबाज ने कहा, ‘अगर आप हसन अली का लंका प्रीमियर लीग में प्रदर्शन देखें या उनके दूसरे परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने ज्यादातर मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है. वह अनुभवी गेंदबाज है जिसने पाकिस्तान के लिए बड़े टूर्नमेंट में भाग लिया है और प्रदर्शन भी किया है.’

नसीम शाह सिर्फ 20 साल के गेंदबाज हैं. इस युवा तेज गेंदबाज ने अपने खेल से काफी प्रभावित किया है. इंजमाम ने भी माना कि नई गेंद हो या पुरानी गेंद उन्होंने दोनों से अच्छा खेल दिखाया है. इस बात को इंजमाम ने भी माना है. खुद नसीम वर्ल्ड कप मिस करने से काफी निराश हैं. उन्होंने एक्स (पहले ट्वीट) पर दुख जताया.

With a heavy heart, I'm sharing that I will not be part of this amazing team that will be representing our beloved country. While I'm disappointed, I believe everything is in Allah's hands. InshahAllah will be on the field very soon.

Thank you to all my fans for the prayers!

— Naseem Shah (@iNaseemShah) September 22, 2023