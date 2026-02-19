By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup में 3 डक बनाने पर अभिषेक शर्मा को नासिर हुसैन ने दी सलाह, बताया- फॉर्म में लौटने का आसान तरीका
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि तीन बार 0 पर आउट हो चुके अभिषेक शर्मा की बैटिंग में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है बल्कि वह मानसिक उलझन में फंस गए हैं.
टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए अभिषेक शर्मा की फॉर्म से भारतीय टीम मैनेजमेंट भी चिंतित होगा. यह युवा ओपनिंग बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में अब तक 3 पारियों में तीन बार 0 पर आउट हो चुका है, जबकि इससे पहले वह इस फॉर्मेट में जमकर रन कूट रहे थे और विरोधी टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक दिख रहे थे. लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ डक पर आउट होने वाले शर्मा बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ भी अपना खाता नहीं खोल पाए और आर्यन दत की गेंद पर बोल्ड हो गए.
सुपर 8 में अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन!
भारत रविवार से इस टूर्नामेंट में अपने सुपर 8 राउंड की शुरुआत करेगा. इससे पहले कई आलोचक और एक्सपर्ट्स अब ये बातें करने लगे हैं कि समय आ गया है कि अभिषेक की जगह बेंच पर बैठे संजू सैमसन को ही मौका दिया जाए, जिन्हें नामीबिया के खिलाफ अभिषेक के बीमार होने की वजह से प्लेइंग XI में मौका मिला था और उन्होंने 8 बॉल में 22 रन बनाए थे.
अभिषेक शर्मा ने बनाया बीती 7 T20I पारियों में 5वां डक
अभिषेक शर्मा का T20I में खेली गईं पिछली 7 पारियों में यह 5वां 0 है. इस टूर्नामेंट से पहले वह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई घरेलू सीरीज में 2 बार 0 पर आउट हुए थे. उनकी इस फॉर्म पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने जोर दिया कि उनके साथ हो रही समस्या टेक्नीकल नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक है.
नासिर हुसैन बोले- उनके साथ टेक्नीकल नहीं मेंटल गड़बड़
नासिर हुसैन ने ICC से हुई बातचीत में कहा, ‘मैं मानता हूं कि 3 डक ने इस मानसिक बना दिया है. यह ऐसा नहीं है कि आप 10, 15, 20 रन बना रहे हैं और फिर आपके साथ ऐसा (OUT) हो रहा है. तीन डक अचानक आए हैं, मैं मानता हूं, यह वहां से फॉर्म की गिरावट है, जहां वह थे. वह सचमुच बॉल के नियमित हिटर हैं.’
अपनी पुरानी शानदार पारियों के फुटेज देखें अभिषेक: हुसैन
57 वर्षीय नासिर हुसैन ने इस युवा लेफ्टहैंडर बल्लेबाज को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें अब इस बात की जरूरत है कि वह अपनी कुछ अच्छी पारियों को याद करें और उनकी रिकॉर्डिंग देखकर उन लम्हों को फिर से जिएं. इससे वह अपना खोया विश्वास फिर से हासिल करें और फिर मैदान पर उस कॉन्फिडेंस को लाएं.
पुरानी शानदार पारियों को देखकर लौटेगे आत्मविश्वास
इंग्लैंड के इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ‘आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उस पर थोड़ा ध्यान दे, या अगले कुछ दिनों में उनके कमरे में जाकर वीडियो डाल दे. मुझे नहीं पता कि उनके पास वीडियो हैं या नहीं, मैं अब एक बूढ़े आदमी की तरह बात कर रहा हूं. अपने एनालिस्ट से अपनी सभी शानदार पारियां मंगवाएं, जो बहुत सारी हैं, और बस दो दिन वहीं बैठकर खुद को याद दिलाएं कि आप कितने अच्छे बैट्समैन हैं, और बॉल के कितने अच्छे स्ट्राइकर हैं, ताकि आपका दिमाग एक अच्छी जगह पर आ जाए.’
