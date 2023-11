ओल्ड ट्रैफर्ड. ऑस्ट्रेलिया के स्पिन जादूगर नाथन लियोन ने लंकाशायर क्रिकेट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, वो अगली गर्मियों की अवधि के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद 2024 में सभी प्रतियोगिताओं के लिए उपलब्ध होंगे. लियोन स्पिन गेंदबाज के रूप में चौथे सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं और वर्तमान में अब तक के आठवें सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

लंकाशायर क्रिकेट ने नाथन लियोन के साथ अनुबंध की घोषणा करते हुए गुरुवार को एक बयान जारी किया. जिसमें कहा गया, लंकाशायर क्रिकेट को 2024 सीजन के लिए अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय ऑफ-स्पिन गेंदबाज नाथन लियोन के विदेशी अनुबंध की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, अगली गर्मियों की अवधि के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वो 2024 में सभी प्रतियोगिताओं के लिए उपलब्ध होगा.

तीन बार के एशेज विजेता और मौजूदा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन लियोन के पास 122 मैचों में 31 की औसत से 496 विकेट के साथ ऑस्ट्रेलियाई फिंगर स्पिनर द्वारा लिए गए सबसे अधिक टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड है। उन्हें आईसीसी टेस्ट टीम 2018, 2019 और 2022 में नामित किया गया था.

लियोन ने लंकाशायर क्रिकेट के साथ हस्ताक्षर करने के बाद कहा, यह मेरे लिए एक रोमांचक अवसर है और मैं वास्तव में लंकाशायर के साथ काउंटी क्रिकेट के पूर्ण सत्र के लिए इंग्लैंड जाने के लिए उत्सुक हूं. मुझे इंग्लैंड में क्रिकेट खेलना पसंद है. मैं सीखना जारी रखने, अपने खेल में सुधार करने के लिए उत्सुक हूं और उम्मीद है कि मैं रेड रोज के लिए मैच जीतने में योगदान दे सकता हूं और अपने करियर के दौरान वर्षों में प्राप्त किए गए कुछ अनुभवों को साझा कर सकता हूं.

