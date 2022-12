AUS vs WI: नाथन लियोन ने लगाया 'छक्का', ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को 164 रनों से धूल चटाई

Australia vs West Indies, 1st Test: स्पिन किंग नाथन लियोन के छह विकेटों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को 164 रनों हरा दिया. इस जीत के साथ ही कंगारुओं ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है.

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 4 विकेट पर 598 रन बनाकर घोषित कर दी थी और फिर वेस्टइंडीज को उसकी पहली पारी में 283 रन पर समेट कर 315 रनों की लीड ले थी. मेजबान टीम ने इसके बाद अपनी दूसरी पारी भी दो विकेट पर 182 रन बनाकर घोषित कर थी और वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 498 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया. कैरेबियाई टीम इस लक्ष्य के जवाब में अपनी दूसरी पारी में 333 रन ही बना सकी और उसे 164 रन से हार का सामना करना पड़ा.

कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने दूसरी पारी में 110 रन बनाकर टीम की हार टालने की कोशिश की. लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए. वेस्टइंडीज ने मैच के अंतिम दिन 3 विकेट पर 192 रन से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन टीम 333 रन ही बना सकी और ऑलआउट हो गई.