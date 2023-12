न्यूजीलैंड के गेंदबाज नाथन स्मिथ ने घरेलू टी-20 मैच में अपनी खतरनाक गेंदबाजी से कहर बरपा दिया. नाथन स्मिथ ने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ पांच रन देकर चार विकेट चटकाए, जिससे विरोधी टीम सिर्फ 47 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. नाथन स्मिथ की टीम ने सिर्फ 27 गेंद (4.3 ओवर) में इस मुकाबले को जीत लिया.

न्यूजीलैंड के घरेलू टी20 टूर्नामेंट सुपर स्मैश में ओटेगो की टीम नाथन स्मिथ की धारदार गेंदबाजी के आगे 12.4 ओवर में सिर्फ 47 रन पर ढेर हो गई. नाथन स्मिथ ने चार ओवर के स्पेल में एक मेडन के साथ सिर्फ पांच रन देकर चार बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. उनके अलावा लोगान वान बीक ने तीन विकेट लिए.

Four wickets, five runs! 😵

Nathan Smith continues to build on a stellar 2023/24 summer, leading the way as we bowled Otago out for 47!#WEAREWELLINGTON pic.twitter.com/8deSI6dDXx

— Cricket Wellington (@cricketwgtninc) December 28, 2023