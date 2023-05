'IPL खेलने आया हूं, गाली खाने नहीं'; विराट कोहली से लड़ने वाले नवीन उल हक ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी

आईपीएल 2023 का 43वां मुकाबला कई चीजों के लिए याद किया जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच हुए इस मुकाबले के दौरान और फिर उसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों की भिड़ंत देखने को मिली. विराट कोहली (Virat Kohli) मुकाबले के दौरान पहले तो लखनऊ के बल्लेबाज नवीन उल हक (Naveen-ul-Haq) से जा लड़े और फिर उसके बाद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) से भी उनकी तू-तू मैं-मैं हो गई.

मैच में 17वें ओवर के बाद विराट और नवीन उल हक के बीच काफी कहासुनी हुई. मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीम के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिला रहे थे तो उस समय भी कोहली और नवीन के बीच भिड़ंत हो गई. इस घटना के बाद अब नवीन का बयान सामने आया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नवीन ने एलएसजी के प्लेयर से कहा, मैं यहां आईपीएल में खेलने के लिए आया हूं, किसी से गाली सुनने के लिए नहीं.” कोहली और नवीन की लड़ाई ना सिर्फ मैदान पर देखने को मिली बल्कि मैदान क बाहर सोशल मीडिया पर भी दोनों ने एक-दूसरे को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे पर निशाना साधा. नवीन उल हक ने इंस्टाग्राम पर लिखा, आपको वही मिलता है, जिसके लायक आप होते हैं. ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही चलता है.

नवीन उल हक पहले भी लड़ाई की वजह से सुर्खियों में रहे हैं. वह श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में लीग के दौरान खिलाड़ियों से उलझते नजर आए थे.