नई दिल्ली. वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल को लेकर दिलचस्प जंग जारी है. भारत और साउथ अफ्रीका की टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है, वहीं तीसरी और चौथी टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम रेस में बनी हुई है. इस बीच अफगानिस्तान के प्लेयर नवीन उल हक ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है. नवीन उल हक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऑस्ट्रेलिया की टीम से सवाल पूछा है कि क्या वो हमारे खिलाफ नहीं खेलकर हमें दो अंक देगी. नवीन उल हक ने ऑस्ट्रेलिया के अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार करने के फैसले पर तंज कसा है. मंगलवार को वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा.

मंगलवार को होने वाले मैच से पहले नवीन उल हक ने इंस्टाग्राम पर अकाउंट में एक स्टोरी पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार, अब वर्ल्ड कप में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड देखना होगा दिलचस्प !. उन्होंने अपने इस पोस्ट में तीन हैशटैग डाले हैं, जिसमें एक ह्यूमन राइट्स, दूसरा 2 अंक और तीसरा स्टैंडर्ड शामिल है. नवीन उल हक ने इस पोस्ट से ऑस्ट्रेलिया टीम पर तंज कसा है और यह सवाल पूछने की कोशिश की है कि क्या ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में भी यही स्टैंड रहने वाला है या फिर अब मानवता की तरफ नहीं देखा जाएगा.

Instagram story by Naveen…!!!!

– Australia, In January, canceled the ODI series vs Afghanistan due Taliban restrictions on women and girls rights. pic.twitter.com/EqaiPq3yLp

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 4, 2023