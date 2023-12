भारत ने रचा इतिहास, पाकिस्तान को पछाड़ सबसे ज्यादा T20I जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

IND vs AUS: भारत ने अपने स्पिनरों की मदद से शुक्रवार को रायपुर में चौथे T20I मैच में आस्ट्रेलिया को 20 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली. इस तरह सूर्यकुमार यादव ने कप्तान के तौर पर अपनी पहली सीरीज में जीत हासिल की. पिछले तीन मैचों की तुलना में इस मुकाबले का स्कोर काफी कम रहा लेकिन भारतीय गेंदबाजों विशेषकर स्पिनर अक्षर पटेल (16 रन देकर तीन विकेट) और रवि बिश्नोई (17 रन देकर एक विकेट) के शानदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया सात विकेट पर 154 रन ही बना सकी.

भारत ने यशस्वी जायसवाल (37 रन) और रूतुराज गायकवाड़ (32 रन) की पारियों के बाद रिंकू सिंह के 29 गेंद में 46 रन और जितेश शर्मा के 19 गेंद में 35 रन की बदौलत 20 ओवर में नौ विकेट पर 174 रन बनाये.

भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में सीरीज जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया. दरअसल, टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा T20I जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ते हुए ये बड़ा मुकाम हासिल किया है. भारत के नाम अब T20I क्रिकेट में 136 जीत दर्ज हो गई हैं. पाकिस्तान के नाम 135 जबकि न्यूजीलैंड के नाम 102 T20I मैच जीत दर्ज हैं.

A special win in Raipur 👏#TeamIndia now has the most wins in Men’s T20Is 🙌#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/edxRgJ38EG

— BCCI (@BCCI) December 1, 2023