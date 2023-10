NED vs SL, World Cup 2023: पथुम निसांका-सदीरा समरविक्रमा की अर्धशतकीय पारियों के दम पर श्रीलंका ने नीदरलैड्स को 5 विकेट से हराया

दिलशान मदुशंका (Dilshan Madushanka) और कसुन रंजिता (Kasun Rajitha) की शानदार गेंदबाजी के बाद पथुम निसांका (Pathum Nissanka) और सदीरा समरविक्रमा (Sadeera Samarawickrama) की अर्धशतकीय पारियों की मदद से श्रीलंका ने नीदरलैंड्ल को पांच विकेट से हराकर विश्व कप 2023 में अपनी पहली जीत दर्ज की. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले हए मुकाबले में नीदरलैड्स के दिए 263 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 48.2 ओवर में हासिल कर विश्व कप में खाता खोला.

श्रीलंका के लिए सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने 52 गेंदो पर 54 रनों की शानदार पारी खेली लेकिन दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे. कुसल परेरा (Kusal Perera) और कुसल मेडिंस (Kusal Mendis) के सस्ते में आउट होने के बाद निसांका ने समरविक्रमा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी बनाई.

Sri Lanka score their first points of #CWC23 as they defeat the Netherlands by five wickets #SLvNED pic.twitter.com/gLH0kbYOX9

