क्रिकेट में नेपाल और ओमान का सबसे बड़ा सपना साकार, T20 वर्ल्ड कप में क्वॉलीफाई

नई दिल्ली. नेपाल के क्रिकेट फैन्स के लिए शानदार खबर है. उसकी टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वॉलीफाई कर गई है. यह क्रिकेट इतिहास में उसके लिए दूसरी बार होगा, जब वह किसी टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी. उसने टी20 वर्ल्ड कप एशिया क्वॉलीफायर्स ( T20 World Cup Asia Qualifier) के सेमीफाइनल में UAE को हराकर अपनी जगह पक्की की है. टी20 वर्ल्ड कप एशिया क्वॉलीफायर के फाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों को इस टूर्नामेंट में क्वॉलीफिकेशन मिलना था, जिसमें नेपाल के अलावा ओमान ने यह क्वॉलीफिकेशन हासिल किया है.

नेपाल की टीम आखिरी बार 2014 में टी20 वर्ल्ड कप में खेली थी, तब उसे पहली बार इस वैश्विक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला था. पिछले कुछ महीनों में यह उसके लिए दूसरी बड़ी उपलब्धि है. इससे पहले उसने अगस्त और सितंबर में आयोजित हुए एशिया कप में क्वॉलीफाई किया था. इस टूर्नामेंट में उसने पहली बार भाग लिया था.

An extraordinary journey from the heart of the Himalayas to the world stage! 🏏🇳🇵 Rhinos have made us proud, securing their place in the T20 World Cup 2024.#ICCT20Q | #NEPvUAE#weCAN | #OneBallBattles | #MissionWorldCup pic.twitter.com/KlZ0aXDJFt

— CAN (@CricketNep) November 3, 2023