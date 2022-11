नेपाल के बल्लेबाज रोहित पौडेल (Rohit Poudel) को पुरुषों की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है. रोहित पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने (Sandeep Lamichhane) की जगह लेंगे, जिनके खिलाफ दर्ज बलात्कार का आरोप लगाया गया है.

लामिछाने को राष्ट्रीय क्रिकेट शासी निकाय द्वारा निलंबित किए जाने के बाद, पौडेल ने केन्या के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम का नेतृत्व किया क्योंकि नेपाल ने उनकी कप्तानी में 3-0 से सीरीज जीती.